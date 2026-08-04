Atenționare de călătorie în Bulgaria: restricții pentru camioanele de peste 20 de tone, din cauza caniculei

1 minut de citit Publicat la 15:53 04 Aug 2026 Modificat la 15:53 04 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Autoritățile din Bulgaria introduc, la mijlocul săptămânii, restricții temporare de circulație pentru camioanele grele. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o atenționare de călătorie în acest sens, scrie Agerpres.

MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să meargă în Bulgaria că, în perioada 4-6 august, între orele 13:00 și 21:00, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone va fi restricționată.

Măsura se aplică pe autostrăzile „Trakia”, „Struma”, „Maritsa” și „Evropa”, precum și pe anumite porțiuni din „Hemus” (pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Targoviște, Șumen și Varna).

Restricțiile vizează orele cele mai fierbinți ale zilei, când asfaltul supus temperaturilor extreme și traficul greu pot deveni periculoase.

Restricții temporare vor fi introduse și pe mai multe drumuri naționale: I-1 Vidin - Vratsa, I-2 Ruse - Varna, I-3 Byala - Botevgrad, I-4 Koritna - Șumen, I-5 Ruse - Makaza, I-6 Sofia - Burgas (Drumul Subbalcanic) și I-7 Silistra - Șumen. Lista continuă cu drumurile naționale de clasa a II-a – II-55 Debelets - Gurkovo - Nova Zagora și II-66 Stara Zagora - Chirpan –, precum și cu drumul III-663 Chirpan - Tselina.

Există însă și excepții. Potrivit comunicatului MAE, de la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase.

Unde pot cere ajutor cetățenii români

Cei care au nevoie de sprijin pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim permanent.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Nu în ultimul rând, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro pentru informații actualizate.