Marii retaileri din România reacționează la cererile lui Bolojan în criza energetică. Ce se va întâmpla în supermarketuri

1 minut de citit Publicat la 15:57 04 Aug 2026 Modificat la 16:31 04 Aug 2026

Cumpărător într-un supermarket. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au anunțat, marți, că au implementat mai multe măsuri, în contextul în care Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în luna august, din cauza secetei severe și a crizei energetice asociată cu aceasta.

Concret, membrii AMRCR spun că au decis să limiteze consumul de aer condiționat și să oprească iluminatul publicitar pe durata nopții, se precizează într-un comunicat citat de Agerpres.

Printre alte măsuri luate se numără:

predominanța iluminatului LED și utilizarea iluminatului reglabil ca intensitate, în funcție de nivelul de lumină naturală;

senzori de temperatură pentru gestionarea eficientă a sistemelor de climatizare; montarea ușilor la toate vitrinele și instalațiile de frig alimentar;

instalarea senzorilor de prezență în toate spațiile administrative și back-office;

utilizarea panourilor fotovoltaice pentru autoconsum.

"Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori", se mai spune în comunicat.

Bolojan le-a cerut luni marilor consumatori să facă reduceri voluntare

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, marți, o ședință de lucru cu principalii furnizori de energie, în cadrul căreia au fost analizate, între altele, soluții pentru asigurarea pieței și identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

România se confruntă cu o criză acută de electricitate din cauza secetei și a valurilor de căldură.

Guvernul a cerut industriei, autorităților locale și cetățenilor să economisească electricitate.