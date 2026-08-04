Un sârb a adormit pe colac şi curenţii l-au dus în mijlocul Dunării. Poliţia de Frontieră l-a scos din apă şi l-a predat Serbiei

<1 minut de citit Publicat la 15:05 04 Aug 2026 Modificat la 15:36 04 Aug 2026

Un sârb a adormit pe colac şi curenţii l-au dus în mijlocul Dunării. Poliţia de Frontieră l-a scos din apă şi l-a predat Serbiei. Sursa foto: captură video Poliţia de Frontieră

Un sârb care făcea baie în Dunăre a adormit pe un colac şi a ajuns în mijlocul fluviului, fiind nevoie de intervenţia Poliţiei de Frontieră ca să ajungă în siguranţă la mal.

În seara zilei de 3 august 2026, în jurul orei 20:40, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Svinița din județul Mehedinți, au fost solicitați printr-un apel la 112 să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în pericol pe fluviul Dunărea.

Un echipaj, care participa la o misiune în zonă, a intervenit şi când a ajuns în locul indicat a descoperit un bărbat care plutea în derivă într-un colac și cerea ajutor.

Polițiștii de frontieră l-au adus în siguranță la mal și un echipaj medical i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații.

După ce și-a revenit, bărbatul le-a povestit salvatorilor că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenții Dunării tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă.

Cetățeanul sârb era nevătămat, iar după finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice a fost predat autorităților din Serbia.