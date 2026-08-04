Ce înseamnă, de fapt, „cel mai puternic El Niño din istorie” pentru oameni: „Acum este momentul să ne pregătim”

5 minute de citit Publicat la 15:15 04 Aug 2026 Modificat la 15:15 04 Aug 2026

Apus de soare la Lacul Towada, Aomori, Japonia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un eveniment El Niño neobișnuit de puternic se dezvoltă rapid în Pacificul tropical. Fenomenul este pe cale să doboare recorduri de intensitate și a început deja să influențeze modelele meteorologice globale.

Acest lucru îi face pe meteorologi să aibă un grad mai mare de încredere în estimarea modului în care fenomenul va afecta diferite regiuni ale lumii în următorii unu-doi ani.

Majoritatea modelelor computerizate arată că acest episod El Niño ar putea deveni cel mai puternic înregistrat, cel puțin din 1950 până în prezent.

Totuși, efectele sale asupra oamenilor, vieților de zi cu zi și economiilor nu sunt simple de anticipat. El Niño este un sistem climatic complex, iar impactul său depinde în mare măsură de regiune și de perioada anului.

De altfel, chiar și ideea unui „cel mai puternic” El Niño necesită câteva explicații.

Ce este fenomenul El Niño

Evenimentele El Niño reprezintă un ciclu climatic caracterizat prin temperaturi ale oceanelor peste media normală în zona centrală și estică a Pacificului tropical.

Aceste ape mai calde transferă cantități uriașe de energie către atmosferă prin formarea norilor și a precipitațiilor abundente.

Modificările modelelor meteorologice se propagă apoi către alte regiuni ale planetei, asemenea undelor sonore generate de un clopot lovit, a explicat Jeffrey Shaman, cercetător în domeniul climei și sănătății publice la Universitatea Columbia, în cadrul unei conferințe recente despre El Niño.

Definiția științifică a unui eveniment record se bazează pe temperatura apei într-o anumită zonă de referință din Pacificul tropical.

Însă această măsurătoare nu oferă întotdeauna informații clare despre ceea ce se va întâmpla într-o anumită țară.

Un El Niño mai puternic nu înseamnă automat efecte mai grave

În mod aparent paradoxal, cel mai intens El Niño (n.r. Super El Niño) nu va produce neapărat efecte mai devastatoare decât unul mai slab, spun cercetătorii, potrivit CNN.

Nu trebuie așteptate scenarii spectaculoase cu mega-inundații sau furtuni uriașe care să lovească simultan toate regiunile lumii pe parcursul următorului an.

În schimb, cu cât intensitatea măsurată a fenomenului El Niño este mai mare, cu atât cresc șansele ca efectele observate în mod obișnuit - numite de oamenii de știință „teleconexiuni” - să apară.

Pentru unele regiuni, aceste efecte pot însemna totuși fenomene extreme, precum secete severe sau inundații.

El Niño și fenomenul opus, La Niña, reprezintă cele mai importante surse de predictibilitate climatică sezonieră.

Asta înseamnă că, atunci când semnalul El Niño este puternic, prognozele privind efectele sale devin mai precise.

De aceea, specialiștii sunt acum mai siguri în privința evoluției fenomenului.

Aceste prognoze oferă statelor un avertisment timpuriu privind valuri de căldură, secete, inundații și posibile perturbări ale aprovizionării cu alimente.

La ce efecte trebuie să ne așteptăm

Într-un interviu pentru CNN, Jeffrey Shaman a explicat că informațiile anticipate despre efectele El Niño - precum seceta din Indonezia și Australia, o muson mai uscat decât normal în India sau alternanța dintre secetă și precipitații abundente în anumite regiuni ale Africii - oferă autorităților o perioadă importantă pentru pregătire.

Această fereastră de timp permite guvernelor să ia măsuri pentru protejarea populației și adaptarea economiilor la posibile condiții extreme.

În Statele Unite, El Niño este asociat de obicei cu o iarnă mai blândă în partea de nord a țării și cu condiții mai umede decât media în lunile de toamnă și iarnă în sud.

Fenomenul are de regulă și efecte asupra activității uraganelor.

În Atlantic, sezonul uraganelor tinde să fie mai slab decât media, în timp ce Pacificul tropical poate înregistra mai multe furtuni tropicale și taifunuri.

Pentru partea continentală a Statelor Unite, acesta este unul dintre efectele potențial favorabile ale fenomenului El Niño.

„În cazul unui El Niño mai puternic, considerăm că probabilitatea ca aceste teleconexiuni să apară este mai mare”, a declarat Shaman.

Nathaniel Johnson, specialist în prognoze climatice sezoniere la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA), a explicat că un El Niño deosebit de puternic va deveni probabil factorul dominant care influențează modelele meteorologice sezoniere, depășind alte influențe climatice globale.

El a adăugat că este posibil ca un fenomen record să producă efecte mai intense decât în mod normal, însă acest lucru nu este garantat.

Potrivit lui Shaman, este extrem de rar ca toate modelele computerizate folosite pentru prognozarea El Niño să indice același lucru: un eveniment puternic sau chiar record care va continua pe durata iernii și posibil până în 2027.

În mod obișnuit, unele modele anticipează slăbirea fenomenului sau trecerea către La Niña, varianta mai rece a ciclului climatic.

De această dată însă, toate proiecțiile indică menținerea unui episod El Niño puternic.

Recorduri de temperatură sunt posibile: „adaugă combustibil unei planete deja în flăcări”

Un efect obișnuit al fenomenului El Niño este creșterea temperaturii medii globale.

Semnalul de încălzire produs de El Niño se suprapune peste încălzirea globală pe termen lung provocată de activitatea umană.

Din cauza intensității record anticipate, este tot mai probabil ca anii 2026 și 2027 să stabilească noi recorduri pentru cei mai călduroși ani înregistrați vreodată.

Temperaturi record ale suprafeței oceanelor au fost deja observate timp de cel puțin două luni consecutive.

Cele mai recente prognoze ale Organizației Meteorologice Mondiale, agenție a ONU, arată că aproape toate regiunile lumii sunt estimate să înregistreze temperaturi peste medie între august și octombrie.

Această situație este legată în mare parte de El Niño, însă cercetătorii spun că fenomenul nu este probabil responsabil pentru toate cupolele de căldură extreme care au provocat valuri mortale de căldură și incendii în Statele Unite și Europa în această vară.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat:

„El Niño se intensifică, adăugând combustibil unei planete deja în flăcări. Ne aflăm într-un teritoriu necunoscut”, a spus acesta în cadrul unui discurs susținut la sediul ONU din New York.

Jeffrey Shaman a comparat fenomenul El Niño cu un arzător uriaș de pe un aragaz, care încălzește atmosfera deasupra unei zone vaste din Pacific și contribuie la intensificarea extremelor de temperatură la nivel global, mai ales în vara următoare dacă prognozele actuale se confirmă.

Pregătirea devine esențială

Specialiștii spun că avertizarea timpurie privind acest El Niño intens ar putea permite orașelor să se pregătească pentru valuri extreme de căldură sau perioade cu ploi abundente.

Fermierii pot adapta tipurile de culturi plantate în funcție de riscul de secetă sau inundații, iar organizațiile umanitare pot pregăti din timp stocuri de alimente în regiunile vulnerabile.

Planificarea pentru lipsa apei trebuie să fie, de asemenea, o prioritate în zonele care tind să devină mai uscate în timpul episoadelor El Niño, a precizat Shaman.

„Datorită prognozelor și nivelului ridicat de certitudine, acum este momentul să ne pregătim”, a declarat cercetătorul.