De unde vin numele El Nino și La Nina pentru fenomenele care schimbă vremea în toată lumea: Puțini știu că au legătură cu Iisus Hristos

Reprezentare grafică a fenomenelor El Nino și La Nina. Sursa foto: Getty Images

Deși termenii El Niño și La Niña sunt astăzi larg folosiți în știrile despre vreme și climă, puțini știu că numele acestor fenomene globale au o istorie surprinzătoare, strâns legată de tradițiile religioase ale pescarilor sud-americani din urmă cu câteva sute de ani și chiar de nașterea lui Iisus Hristos.

Oricine a studiat puțină spaniolă știe că El Niño înseamnă „băiatul”, iar La Niña, „fata”. Dar sensul lor climatic este mult mai profund. Denumirea completă inițială a fenomenului cald, El Niño de Navidad, oferă cheia înțelegerii, potrivit publicației The Hill.

Pescarii din Peru și Ecuador, care înregistrau deja în secolul al XVII-lea încălzirea neobișnuită a apelor Pacificului în perioada sărbătorilor, au numit acest curent cald „Copilul de Crăciun” - o referire directă la Pruncul Iisus. Asta pentru că fenomenul atinge apogeul în luna decembrie, în preajma Crăciunului.

Cum și când a apărut La Nina

Timp de secole, numele a rămas neschimbat. La Niña, în schimb, a primit o denumire oficială abia în anii 1980, când oamenii de știință au identificat în mod clar opusul lui El Niño: răcirea accentuată a apelor din Pacific.

Așa a apărut termenul „La Niña”, conceput ca reflex al fenomenului cald. De-a lungul timpului, a mai fost numit și „El Viejo” (n.r. în traducere - bătrânul), „anti-El Niño” sau, pur și simplu, „evenimentul rece”.

Dincolo de nume, efectele celor două fenomene sunt majore și resimțite la nivel global. Definite prin variații ale temperaturilor oceanului și modificări ale vânturilor din Pacific, aceste fluctuații influențează vremea pe întregul glob.

Când El Niño ajunge la intensitate maximă în sezonul rece, el aduce de obicei condiții reci și umede în California și în sudul Statelor Unite, în timp ce nord-vestul și zona Midwest se confruntă cu ierni mai calde și mai uscate decât normalul.

În schimb, La Niña este binecunoscută pentru legătura sa cu sezoanele active și adesea devastatoare de uragane în Atlantic. De asemenea, fenomenul tinde să împartă climatul din SUA în două: ierni uscate în sud și ierni mai umede în nord.