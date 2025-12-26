Antena 3 CNN Meteo Cod portocaliu de vânt puternic la munte, în a doua zi de Crăciun. Rafalele de vânt ajung şi la 140 km/h. Lista zonelor vizate

Cod portocaliu de vânt puternic la munte, în a doua zi de Crăciun. Rafalele de vânt ajung şi la 140 km/h. Lista zonelor vizate

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 17:09 26 Dec 2025 Modificat la 17:10 26 Dec 2025
vânt puternic
Potrivit meteorologilor, vântul va bate cu până la 140 de kilometri pe oră. Foto: Profimedia Images

Meteorologii ANM au emis mai multe coduri portocalii nowcasting de vânt puternic la munte, în a doua zi de Crăciun. Potrivit ANM, rafalele de vânt vor atinge până la 140 de kilometri pe oră.

Până la ora 23:00, judeţele Braşov, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa se află sub cod portocaliu de vânt puternic.

  • Județul Braşov: zona de munte de peste 1800 m;
  • Județul Argeş: zona de munte de peste 1800 m;
  • Județul Prahova: zona de munte de peste 1800 m;
  • Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste 1800 m.

Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Până la ora 21:00, Caraş-Severin şi Hunedoara se află şi ele sub cod portocaliu.

  • Judeţul Caraş-Severin: zona de munte de peste 1800 m;
  • Judeţul Hunedoara: zona de munte de peste 1800m.

Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Un cod galben de vânt puternic este în vigoare şi pentru Suceava şi Neamţ, până la ora 21:00.

  • Județul Suceava: zona de munte de peste 1800 m;
  • Județul Neamţ: zona de munte de peste 1800 m.

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

