Cum ar putea fi reduse facturile la energie peste noapte, cu o singură schimbare rapidă. "Ar fi un respiro deocamdată pentru populație"

Facturile la energie pot fi reduse peste noapte, cu o singură schimbare rapidă. Foto: Getty Images

Taxele pe electricitate pot fi de până la patru ori mai mari decât cele aplicate combustibililor fosili, iar în contextul unei noi crize energetice în Europa, tot mai mulți specialiști cer reducerea acestor taxe pentru a proteja consumatorii. În contextul unei noi crize energetice în Europa, tot mai mulți se întreabă cum poate fi împiedicat transferul costurilor conflictelor asupra facturilor plătite de populație. Soluția pe termen lung, care deja reduce facturile în Spania, este investiția în energie regenerabilă produsă local, ceea ce diminuează dependența de combustibili fosili importați. Creșterea prețurilor acestora a costat Uniunea Europeană încă 2,5 miliarde de euro doar în primele 10 zile ale războiului din Iran. Pe termen scurt, soluția pe care guvernele ar putea să o aplice rapid este reducerea taxelor, scrie Euronews.

Anul trecut, 28% din factura medie de electricitate a unui consumator european a fost reprezentată de taxe și contribuții, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Mulți consideră această situație nedreaptă, deoarece taxele pe electricitate sunt mult mai mari decât cele pe combustibili fosili, deși aceștia sunt principala cauză a crizei climatice și a pierderii biodiversității. În Spania, taxele pe electricitate au fost de 4,2 ori mai mari decât cele pe gaz fosil în 2025, iar în Germania de 3,2 ori mai mari.

În condițiile în care marile companii petroliere au obținut profituri de peste 88 de miliarde de euro în 2024, o taxare mai ridicată a acestora ar permite totuși menținerea profitabilității.

Guvernele europene găsesc soluții pentru reducerea taxelor la electricitate

Factura de electricitate este formată din trei componente: costul energiei, tarifele de rețea și taxele. După cum arată organizația Climate Action Network (CAN) Europe, fiecare dintre aceste componente "depinde de deciziile politice ale guvernelor".

Costul energiei reprezintă suma plătită pentru consumul efectiv și este influențat de factori variabili, precum prețurile angro, momentul din zi sau condițiile meteo. Tarifele de rețea acoperă întreținerea infrastructurii, iar taxele sunt stabilite de guverne.

Dacă gospodăriile și companiile plătesc mai puține taxe pe electricitate, guvernele trebuie să compenseze veniturile pierdute. Soluția propusă de CAN Europe este "reechilibrarea taxării, prin reducerea impozitelor pe electricitate și creșterea celor pe combustibili fosili".

Unele guverne au aplicat deja astfel de măsuri cu succes. Germania, care are unele dintre cele mai mari facturi la electricitate din Europa, a reușit să reducă facturile anuale cu 16% prin mutarea unei taxe pentru energie regenerabilă din factura de electricitate în bugetul general.

Danemarca a adoptat o soluție similară, reducând costul electricității folosite pentru încălzire, ceea ce a încurajat instalarea pompelor de căldură.

"Guvernul danez consideră că această scutire de taxe a contribuit la creșterea semnificativă a instalării pompelor de căldură în perioada 2019–2021 și în 2023", arată un raport al organizației Regulatory Assistance Project.

"Începeți să taxați companiile care alimentează criza climatică"

În contextul actualei crize energetice, cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea exporturilor de energie din Orientul Mijlociu, zeci de țări, inclusiv majoritatea statelor europene, au decis să pună pe piață cantități record de petrol din rezervele de urgență.

Fanny Petitbon, reprezentantă a organizației de mediu 350.org, spune că această măsură este doar o soluție temporară.

"Dacă țările G7 sunt cu adevărat interesate să stabilizeze piața, trebuie să înceteze să protejeze profiturile și să înceapă să taxeze companiile care alimentează criza climatică. Oamenii care muncesc nu ar trebui să plătească prețul, în timp ce marile companii petroliere tratează războiul din Orientul Mijlociu ca pe un bilet câștigător la loterie", a declarat aceasta.

Există temeri că, dacă marile companii de combustibili fosili, precum Aramco sau Gazprom, ar fi taxate mai mult și ar avea profituri mai mici, ar putea compensa prin creșterea prețurilor pentru consumatori. Totuși, o analiză realizată de CAN Europe arată că acest lucru este puțin probabil. "Datele economice arată că taxele pe profit, spre deosebire de cele pe consum, nu sunt în general transferate către consumatori sau alte companii, deoarece prețurile sunt determinate în principal de costurile combustibililor, structura pieței și limitările infrastructurii, nu de impozitarea corporativă. Nu există o legătură semnificativă între taxele mai mari pe companii și prețuri mai mari la electricitate în statele UE", arată raportul.

Taxele pe profiturile excepționale ar trebui să devină permanente

În timpul ultimei mari crize energetice din Europa, după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022, Uniunea Europeană a introdus o "contribuție de solidaritate", o taxă temporară pe profiturile excepționale ale companiilor de combustibili fosili. Aceasta a generat 28 de miliarde de euro, bani folosiți în mare parte de statele membre pentru a sprijini financiar consumatorii, în special gospodăriile vulnerabile.

Mai multe organizații de mediu cer acum reintroducerea și permanentizarea acestei taxe, pentru a finanța tranziția energetică.

"Pe termen scurt, reducerea taxelor la electricitate și introducerea unor măsuri de sprijin finanțate din taxarea profiturilor excesive ale industriei combustibililor fosili pot oferi un respiro oamenilor. Pe termen lung, aceste profituri ar trebui taxate permanent, iar banii folosiți pentru a pregăti sistemul energetic al Europei pentru viitor, prin investiții în energie regenerabilă, eficiență, rețele și electrificare", a declarat Seda Orhan, director pentru energie în cadrul CAN Europe.