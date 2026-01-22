Energia solară și eoliană depășesc pentru prima dată combustibilii fosili în UE. Cum va ține pasul rețeaua electrică

Uniunea Europeană se îndreaptă „rapid” spre un viitor energetic curat, însă experții avertizează că rețeaua electrică „învechită” frânează progresul. sursa foto: Getty

Energia eoliană și cea solară au generat, în 2025, mai multă electricitate în UE decât combustibilii fosili, marcând un „moment istoric” în tranziția către energie curată, relatează Euronews.

Un nou raport al think tank-ului energetic Ember arată că energia regenerabilă a produs aproape jumătate din electricitatea UE anul trecut, în ciuda scăderii producției hidro și a creșterii utilizării gazului. Energia eoliană și solară au fost motoarele acestui avans, asigurând un nivel record de 30% din electricitatea UE și depășind combustibilii fosili cu un procent.

Deși tranziția rapidă către regenerabile este lăudată, experții avertizează că rețeaua electrică „învechită” a UE continuă să țină în loc dezvoltarea.

Cât de „curată” este electricitatea UE?

Raportul arată că energia pe bază de cărbune este „aproape eliminată”, după ce producția a coborât la un minim istoric de 9,2%. În 19 state membre, energia din cărbune reprezintă acum sub 5% din producția totală de electricitate.

În ultimul deceniu, reducerea cărbunelui nu a fost compensată printr-o creștere echivalentă a gazului sau a altor combustibili fosili. Totuși, în 2025, producția pe bază de gaz a crescut cu 8% față de 2024, în principal din cauza scăderii hidroenergiei (-12%), pusă pe seama vremii însorite și a lipsei de precipitații.

Această evoluție a împins factura UE pentru importurile de gaz la 32 de miliarde de euro, cu 16% mai mare decât în anul precedent. Analiștii au constatat și că vârfurile de preț din orele cu consum ridicat de gaz au alimentat o creștere anuală a prețurilor angro la electricitate în 21 de state membre.

Producția de energie eoliană a scăzut și ea cu 2%, însă rămâne a doua cea mai importantă sursă regenerabilă. Și în acest caz, cauza a fost faptul că începutul lui 2025 a fost mai puțin vântos decât începutul lui 2024.

În ultimii cinci ani, ponderea energiei din combustibili fosili a scăzut de la 36,7% din electricitatea UE la 29%.

Ce țări europene conduc tranziția către regenerabile?

Deși, la nivelul UE, energia eoliană și solară au depășit combustibilii fosili, acest lucru s-a întâmplat individual doar în 14 dintre cele 27 de state membre. Pentru prima dată, pe această listă au intrat și Țările de Jos și Croația.

Estonia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Slovenia, Letonia, România, Slovacia, Italia, Cehia, Polonia, Cipru și Malta au produs în continuare mai multă electricitate din combustibili fosili decât din eolian și solar. Totuși, raportul subliniază că Grecia, Bulgaria și Slovenia sunt „foarte aproape” de punctul de cotitură, datorită creșterii puternice a producției solare.

Suedia conduce de mult tranziția, producând mai multă energie din solar și eolian decât din combustibili fosili încă din 2010. Luxemburg a atins acest prag în 2017, iar Finlanda și Lituania în 2022.

Portugalia, Spania, Austria, Franța și Belgia au produs mai multă energie eoliană și solară în 2023, în timp ce Ungaria și Germania au trecut acest prag în 2024.

„Acest moment-cheie arată cât de rapid se îndreaptă UE către un sistem energetic susținut de vânt și soare”, spune autoarea raportului, Dr. Beatrice Petrovich. „Pe măsură ce dependența de combustibili fosili alimentează instabilitatea pe scena globală, miza tranziției către energie curată este mai clară ca niciodată”.

De ce energia solară conduce tranziția verde

Boom-ul energiei regenerabile din ultimul an este pus pe seama unei creșteri „uluitoare” a energiei solare, cu un salt de peste 20% pentru al patrulea an consecutiv. Producția solară a UE a ajuns la 369 TWh în 2025, echivalentul creșterii cererii globale de electricitate din prima jumătate a anului.

Energia solară este considerată de mult timp „motorul-cheie” al renunțării la combustibilii fosili, fiind cea mai ieftină sursă de energie din lume. Un studiu al University of Surrey arată că energia solară poate costa doar 0,023 euro pentru a produce o unitate de electricitate în cele mai însorite țări.

Chiar și în state precum Marea Britanie, aflată la 50 de grade nord de Ecuator și cunoscută pentru vremea mohorâtă, cercetătorii au constatat că energia solară este cea mai ieftină opțiune pentru „producția de energie la scară largă”.

Este UE pregătită pentru energia verde?

Deși boom-ul energiei verzi este esențial pentru reducerea emisiilor și atingerea țintelor climatice, experții sunt îngrijorați că rețeaua electrică a UE este insuficientă și depășită.

Rețeaua, care transportă electricitatea către locuințe și companii, nu a fost concepută pentru fermele solare și eoliene – adesea amplasate în zone izolate – ci pentru centralele pe cărbune. Ulterior, multe dintre acestea au fost transformate în centrale pe gaz, situate mai central.

Pe scurt, UE nu are o problemă în a produce energie verde, ci în a o transporta eficient. De exemplu, anul trecut au existat mai multe situații în care Polonia nu a avut capacitatea de a prelua electricitatea produsă de panourile solare, astfel că energia a fost irosită.

Problema nu este exclusiv europeană. În Regatul Unit, costurile generate de energia eoliană irosită au depășit 3 miliarde de lire sterline (3,44 miliarde de euro), echivalentul a 24.643 MWh – suficient pentru a alimenta Scoția timp de o zi.

Anul trecut, comisarul european pentru energie Kadri Simson a avertizat că țintele pentru 2030 nu vor fi atinse dacă infrastructura rețelei nu este modernizată „foarte rapid”. European Commission estimează că sunt necesare investiții de 584 de miliarde de euro pe an până în 2030 pentru atingerea obiectivelor.

Un raport din 2025 al firmei de cercetare energetică Aurora avertizează că rețeaua electrică a Europei devine tot mai mult „gâtul de sticlă” în atingerea obiectivului Net Zero.

Raportul arată că, în 2024, costurile de gestionare a congestiilor au ajuns la aproape 9 miliarde de euro, iar 72 TWh de energie – în principal regenerabilă – au fost reduse sau oprite din cauza blocajelor. Cantitatea este aproximativ echivalentă cu consumul anual de electricitate al Austriei.

„Pe măsură ce integrăm și interconectăm sistemele, trebuie să acordăm atenția cuvenită provocărilor de capacitate și complexitate pentru a asigura o rețea sigură, accesibilă și sustenabilă”, spune Gerhard Salge, de la Hitachi Energy. „Tehnologiile există; acum trebuie să le implementăm rapid și la scară largă”.