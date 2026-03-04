Procurorii italieni investighează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi ucis cinci pacienți

Procurorii din orașul Forli, din nordul Italiei, investighează un bărbat în vârstă de 27 de ani, șofer de ambulanță, care a fost între timp suspendat din cadrul Crucii Roșii Italiene. Ancheta vizează suspiciunea că acesta ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici. Potrivit avocaților familiilor victimelor, toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu ambulanța condusă de tânăr sau la scurt timp după acesta, scrie The Guardian.

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru agenția de presă ANSA că există suspiciuni că bărbatul, care lucra pentru Crucea Roșie Italiană, ar fi administrat pacienților substanțe nocive în timpul transferurilor dintre spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna.

Autoritățile analizează și alte cazuri, existând temeri că numărul potențialelor victime ar putea crește pe măsură ce investigația se extinde.

Cel mai recent caz investigat este cel al unei femei de 85 de ani care a murit în noiembrie 2025, în urma unui stop cardiac.

Toți pacienții au suferit stopuri cardiace în timpul transportului cu ambulanța care opera din localitatea Forlimpopoli, situată în apropiere de Forlì. Unul dintre pacienți a murit în timpul transportului, iar ceilalți au decedat la scurt timp după sau în zilele următoare.

Timp de luni de zile, rudele victimelor – majoritatea convinse că cei dragi erau deja grav bolnavi – nu au ridicat semne de întrebare. Suspiciunile au apărut abia după ce familia uneia dintre victime ar fi cerut efectuarea unei autopsii.

„Este important de subliniat că nu este vorba despre ambulanțe obișnuite, cu sirenele pornite, care transportă pacienți în urgență la spital”, au declarat Max Starni și Massimo Mambelli, avocații familiei pacientei decedate în noiembrie.

„Aceste ambulanțe sunt folosite, de regulă, pentru transporturi de rutină… de exemplu pentru a duce pacienți dintr-un cămin de îngrijire la spital pentru o programare. De aceea, la bord se află doar doi șoferi, fără asistent medical”, au adăugat aceștia.

În cazul reprezentat de Starni și Mambelli, femeia în vârstă era transportată de la un centru rezidențial de îngrijire către o ședință de fizioterapie atunci când a murit în ambulanță.

Procurorii l-au pus sub anchetă pe șofer sub suspiciunea de omor calificat, invocând premeditarea și folosirea unor substanțe otrăvitoare sau a altor mijloace perfide. Bărbatul nu a fost arestat și nici plasat în custodie.

Filiala locală a Crucii Roșii Italiene a fost informată despre anchetă în urmă cu patru zile, iar șoferul a fost suspendat din activitate.

Într-un comunicat, organizația a precizat că a aflat „cu șoc despre informațiile privind implicarea unuia dintre operatorii noștri într-un caz penal grav” și și-a exprimat speranța că ancheta va clarifica ceea ce a numit un episod tragic „complet străin de misiunea asociației noastre în Italia și în lume, precum și de activitatea celor 150.000 de voluntari care, în fiecare zi, sprijină persoanele aflate în nevoie”.

Avocata suspectului, Gloria Parigi, a declarat pentru publicația la Repubblica că acesta respinge acuzațiile și este „profund afectat” de situație. Ea a precizat că acesta s-a pus imediat la dispoziția procurorilor.

„Vorbim despre persoane în vârstă, aflate în stadiu terminal”, a spus Parigi. „Doar una a murit în ambulanță; ceilalți au decedat în zilele următoare, într-un caz chiar la 13 zile după transfer. Toți cei cinci au suferit crize respiratorii în timpul transportului, dar de fiecare dată a intervenit o ambulanță medicală de urgență”.