Militarii ucraineni anunță eliberarea a 9 localități. Sîrski: În februarie, am eliberat mai mult teritoriu decât au putut cuceri rușii

Publicat la 09:12 04 Mar 2026 Modificat la 09:12 04 Mar 2026

Șosea în regiunea frontului din Donețk, Ucraina, protejată de o plasă anti-dronă. Foto: Getty Images

Forțele ucrainene au eliberat alte 9 localități din estul Ucrainei de sub ocupația militară rusă, în timp ce trupele ruse continuă să aibă probleme de comunicare din cauza tăierii accesului la terminalele Starlink, informează Kyiv Independent.

Anunțul, făcut de armata ucraineană, vine după ce comandantul trupelor Kievului, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina a reușit să elibereze în luna februarie 2026 mai mult teritoriu decât a putut Rusia să cucerească, în aceeași perioadă.

Forțele ucrainene au anunțat continuarea „operațiunilor ofensive”, în timp ce trupele de asalt „îi scot pe roși din pozițiilor lor fortificate și le taie rutele vitale de aprovizionare”.

Respectivele acțiuni ofensive au fost declanșate în sectorul Oleksandrivka pe 29 ianuarie, concomitent cu tăierea accesului trupelor ruse la terminalele de comunicații Starlink.

Oleksandrivka este o zonă de pe frontul ucrainean aflată la joncțiunea regiunilor Donețk, Zaporojie și Dnipropetrovsk.

„Decizia a afectat în mod semnificativ capacitatea inamicului de a vedea ce se întâmplă pe front („situational awarness”) și a pus în dificultate sistemele de comandă și control ale unităților sale, dar nu a stopat acțiunile ofensive ale inamicului”, au precizat trupele ucrainene.