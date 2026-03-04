Transportatorii cer Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină, pentru a evita o criză economică

Transportatorii români cer reducerea accizelor la carburanți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente, în vederea evitării unei crize economice, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor.

„Ministrul Energiei a revenit asupra declaraţiei pe care a dat-o cu o zi înainte despre posibilitatea de creştere a preţului benzinei şi motorinei în România la 10 lei pe litru, dacă barilul de petrol va depăşi 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Deşi declarase iniţial că sunt „nişte minciuni sfruntate” zvonurile despre o astfel de creştere a preţului carburanţilor.

Vrem să fim înştiinţaţi în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de Guvern, pentru a fi absorbit acest şoc, pentru că simpla declaraţie a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situaţia sub control s-a contrazis în declaraţii în mai puţin de 24 de ore, pe acelaşi subiect (...)

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România solicită măsuri de urgenţă din partea Guvernului, pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor care ar putea avea un impact devastator asupra României. Una dintre măsurile imediate ar putea fi reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la benzină şi motorină, pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente”, se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei, transmis miercuri Agerpres.

„Poate duce, în situaţia actuală, la cea mai gravă criză economică”

Potrivit sursei citate, acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (circa 2.317,59 lei/1.000 litri), anul trecut, situându-se semnificativ peste minimumul european de 330 de euro.

„Transportatorii rutieri au solicitat o rambursare a accizei de 150 euro/1.000 litri (aproximativ 0,75 lei/litru), invocând pierderea competitivităţii din cauza nivelului ridicat al taxei din România faţă de media UE”, notează sursa citată.

„Înţelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacţie a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanţilor, dar în situaţia actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susţine economia României.

Creşterile accizelor la carburanţi influenţează direct preţul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină şi motorină, ci pentru toate produsele şi serviciile, ceea ce poate duce, în situaţia actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarat, în comunicat, preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu.

Organizaţia profesională evidenţiază, totodată, faptul că acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, faţă de nivelul anterior de 2.382 de lei, context în care, alături de posibile creşteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanţilor la pompă, cu impact suplimentar şi în 2026, depăşind în unele momente 8 lei pe litru în funcţie de evoluţiile pieţei.