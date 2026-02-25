România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Țările cu inflație sub 1%

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie. Foto: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2% în ianuarie, de la un nivel de 2,3% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), relatează Agerpres.

Comparativ cu situaţia din decembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 23 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,5%), a rămas stabilă într-o ţară şi a crescut în trei state membre.



Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Franţa (0,4%), Danemarca (0,6%), Finlanda şi Italia (ambele cu 1%).

La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (8,5%), Slovacia (4,3%) şi Estonia (3,8%).



De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2% în decembrie 2025, mult sub ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE).

Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,45 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,51 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,39 puncte procentuale.



Datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a scăzut până la 2,2% în zona euro, de la un nivel de 2,3%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.



În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%.



„Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 - ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 - ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicat.



Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în data de 18 februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.