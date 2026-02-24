Japonia duce ideea Italiei cu case de 1€ mai departe și oferă gratis locuințe străinilor. Ce se poate cumpăra cu 10€ și în ce condiții

Casă din Higashi, prefectura Kumamoto, scoasă la vânzare cu 10 dolari FOTO: akiyajapan.com

În Japonia, străinii pot cumpăra case și terenuri fără absolut nicio condiție, la prețuri extrem de accesibile - unele chiar și cu 0 lei -, acestea variind în funcție de existența sau inexistența unor moștenitori.

Problema locuințelor abandonate este una specifică lumii dezvoltate, unde oamenii își părăsesc localitățile natale pentru orașele mari, în care sunt concentrate toate companiile importante și care oferă oportunități profesionale. Astfel, satele și orașele mici rămân aproape pustii, pe măsură ce tinerii se mută în centre urbane mari, iar bătrânii rămași mor, iar administrațiile locale încearcă să le repopuleze cu oferte tentante.

› Vezi galeria foto ‹

Fenomenul a devenit cunoscut în toată lumea după inițiativa Italiei cu „casele de un euro”.

Metoda a fost adoptată și de Japonia, o țară îndepărtată de Europa, dar aflată în topul preferințelor unui număr tot mai mare de turiști din această zonă.

În zonele rurale pitorești ale țării există numeroase case abandonate sau semiabandonate, unele fără moștenitori, care pot fi cumpărate la prețuri extrem de accesibile, care pornesc de la 0. Unele case pot să ajungă și la 20.000 de euro, dacă sunt într-o stare foarte bună și au teren, potrivit as.com. Aceste case sunt gata de mutare, singurul dezavantaj fiind acela să sunt situate în zone destul de izolate.

Ce sunt „akiya”

În Japonia, locuințe abandonate - cu proprietari decedați și fără moștenitori - sunt numite „akiya”. Autoritățile locale încearcă să le redea utilitatea și în același timp să repopuleze localitățile și le scot la vânzare pe site-uri dedicate, unde sunt postate forografii și sunt descrise toate caracteristice și chiar distanța până la cel mai apropiat magazin.

În funcție de zona în care se află, casele pot costa 0 sau între 10 și 20.000 de euro, dar chiar și limita de sus este acceptabilă, în condițiile în care prețurile imobiliarelor a explodat în toată lumea. Astfel, pentru cei care visează să trăiască în Japonia și nu au o problemă cu localitățile mai mici sau mai izolate, aceste locuinte sunt o oportunitate uriașă.

Totuși, sunt câteva aspecte de avut în vedere. Deși străinii pot cumpăra case și terenuri în Japonia fără restricții legale, achiziționarea unei locuințe nu garantează automat dreptul de ședere sau viză. Apoi, băncile japoneze nu finanțează astfel de achiziții, iar plata trebuie făcută integral.

De asemenea, deși mutarea într-o zonă rurală din Japonia poate fi tentantă, este important de știut că diferențele culturale față de Europa sunt majore, iar experiența traiului este complet diferită.