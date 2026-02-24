Donald Trump își va susține discursul privind Starea Uniunii într-un moment tensionat atât pe plan intern, cât și extern

Fotografie de la discursul SOTU al lui Trump din 2020. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, va susține, marți seară, în Congres, tradiționalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat pentru președinția sa, în care cota sa de aprobare este în scădere, neliniștea crește cu privire la Iran, americanii au de luptat cu costul vieții, iar alegerile intermediare din noiembrie se apropie, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Discursul televizat în prime-time, programat să înceapă la ora locală 21:00 (miercuri, ora 4:00, ora României) în fața Congresului, al doilea discurs în cele 13 luni de la revenirea sa la Casa Albă, îi oferă lui Trump o șansă de a-i convinge pe alegători să-i mențină pe republicani la putere la scrutinul din noiembrie, dar are loc într-un moment în care președintele se confruntă cu puternice turbulențe politice atât în țară, cât și în străinătate.

Trump își susține tradiționalul discurs după câteva zile agitate pentru administrația sa, în care au venit să complice situația o decizie a Curții Supreme ce invalidează regimul său tarifar global, precum și noi date care arată că economia a încetinit mai mult decât era de așteptat, în timp ce inflația a accelerat.

Departamentul Homeland Security este cvasi-blocat din cauza unei dispute dintre republicanii și democrații din Congres cu privire la tacticile agresive ale administrației în privința imigrației, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de forțe de ordine la Minneapolis. În același timp, Trump încearcă să închidă capitolul scandalului creat în jurul publicării de către guvern a dosarelor legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Liderul de la Casa Albă, care râvnește în mod deschis la Premiul Nobel pentru Pace și și-a înființat propriul „Consiliu pentru Pace”, pare să se apropie de un conflict militar cu Iranul din cauza programului nuclear al acestuia, deplasând nave de război în Orientul Mijlociu și dezvoltând planuri ce ar putea include o schimbare de guvern, potrivit unor oficiali americani.

Pledoarie publică împotriva Iranului

Discursul de marți i-ar putea oferi lui Trump șansa de a lansa pentru prima dată o pledoarie publică în favoarea intervenției militare în Iran. Doi oficiali de la Casa Albă, vorbind sub protecția anonimatului, au spus că Trump va vorbi despre planurile sale pentru Iran, dar nu au oferit detalii.

De asemenea, au spus ei, Trump se va lăuda cu realizările sale în materie de intermediere de acorduri de pace.

Trump va vorbi la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, un nou memento al faptului că încă nu a „rezolvat” războiul despre care a spus că îi poate pune capăt „în 24 de ore”.

Este de așteptat ca președintele să abordeze în discursul său și decizia Curții Supreme privind tarifele, argumentând că instanța „a greșit” și evidențiind alternativele legale pe care le poate folosi pentru a reinstitui majoritatea taxelor. Trump a reacționat cu furie la decizia de săptămâna trecută, luând în vizor mai mulți judecători cu atacuri personale; o repetare a acestui răspuns, marți, ar putea duce la apariția de momente stânjenitoare, în condițiile în care cel puțin unii dintre cei nouă judecători ai Curții Supreme ar urma să asiste la discurs.

Consilieri de la Casa Albă și consilieri de campanie republicani l-au îndemnat pe Trump, având în vedere problematicele alegeri intermediare din noiembrie, să se concentreze asupra preocupărilor economice ale americanilor. La alegerile din 2024, victoria lui Trump s-a bazat în mare parte pe promisiunile sale de a reduce costul vieții, dar sondajele de opinie arată că alegătorii nu sunt convinși de eforturile sale în acest sens de până acum.

Trump s-a străduit să mențină de atunci acest mesaj, ocolind în discursurile publice economia în favoarea lungii sale liste de nemulțumiri, în timp ce alteori susține că a rezolvat deja problema.

Unul dintre oficialii de la Casa Albă a afirmat că Trump va „revendica victoria în planul economiei”, un mesaj pe care legislatorii republicani care candidează pentru a fi realeși probabil nu îl vor primi tocmai cu brațele deschise. Președintele va argumenta că a moștenit o economie în stare precară de la predecesorul său democrat, Joe Biden, și că democrații „au exagerat” preocupările legate de prețuri, au spus ambii oficiali.

Potrivit acestora, Trump va scoate în evidență câștigurile de pe piața bursieră, investițiile din sectorul privat și legislația sa privind scăderea impozitelor ca dovezi ale faptului că a ajutat economia. Președintele își va lăuda, de asemenea, politica dură privind frontierele SUA și campania de deportări, în ciuda sondajelor care arată că majoritatea americanilor cred că administrația sa a mers prea departe în arestarea imigranților fără acte.

„Aceasta este singura oportunitate pe care o are președintele în care întreaga lume urmărește ce are de spus și este oportunitatea lui de a rezuma tot ce a făcut și de a nu ieși din scenariu”, a explicat Amanda Makki, strateg republican și fostă candidată la Congres în Florida.

Trump, cunoscut pentru înclinația sa spre improvizație, a atenționat, luni, că discursul său va fi unul lung, de circa două ore. Discursul său de 100 de minute din martie anul trecut - tehnic vorbind, nu un discurs privind Starea Uniunii, dar altfel unul similar - a fost cel mai lung discurs prezidențial adresat Congresului din istoria modernă. Oficialii de la Casa Albă au precizat că ediția din acest an a fost concepută astfel încât să fie loc pentru momente spontane.

Unii democrați au ales să stea deoparte

Anul trecut, unii democrați au întrerupt discursul lui Trump cu huiduieli, înainte de a pleca din public în semn de protest. De data aceasta, peste 20 de democrați din Camera Reprezentanților și Senat intenționează să renunțe complet la discurs în favoarea unui miting în aer liber pe National Mall.

Unul dintre acești democrați, senatorul Jeff Merkley din Oregon, a declarat, luni, că mitingul va oferi o „descriere mai sinceră” a prestației lui Trump decât discursul „propagandistic” al acestuia.

Guvernatoarea din Virginia, Abby Spanberger, a cărei victorie decisivă din noiembrie anul trecut a fost văzută ca un semnal de avertizare pentru republicani în perspectiva alegerilor intermediare, va oferi răspunsul oficial democrat la discursul prezidențial.

La rândul său, senatorul democrat Alex Padilla din California - care a fost trântit la pământ și încătușat anul trecut după ce a încercat să-i pună o întrebare șefei Homeland Security, Kristi Noem, la o conferință de presă - va da o replică în limba spaniolă.

Tema oficială a discursului privind Starea Uniunii este „America la 250 de ani: Puternică, Prosperă și Respectată” - o referire la cea de-a 250-a aniversare a fondării Statelor Unite, a scris, luni, The Wall Street Journal, citând oficiali de la Casa Albă.