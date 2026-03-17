Mihai Fifor, nou atac la adresa premierului: Declarațiile despre așa-numiții „veterani pe stil nou” sunt profund nedrepte și jignitoare

Deputatul PSD și fost ministru al Apărării, Mihai Fifor, a lansat marți un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia referitoare la noțiunea de veteran „pe stil nou”. Liderul PSD Arad a criticat atitudinea premierului și modul în care se raportează la militari.

El a mai adăugat că declarațiile sunt „profund nedrepte și jignitoare”.

„Declarațiile premierului Ilie Bolojan despre așa-numiții „veterani pe stil nou” nu sunt doar neinspirate. Sunt profund nedrepte și jignitoare pentru militarii români care au servit în teatrele de operații externe.

Când nea Ilie-sărăcie își dă cu părerea despre armată, îți vine să-l încalți în bocanci, să-i pui ranița în spate, masca pe figură și armamentul din dotare și să-l trimiți să petreacă o „vacanță” în Irak. Sau în Afganistan. Sau în Mali. Sau în Balcanii de Vest.

Plătim noi. All inclusive!

Poate, după ce petrece câteva nopți ascultând zgomotul elicopterelor și o voce „duioasă” în megafoane care te anunță ceva… poate „incoming”, de pildă…

Sau după niște „drumeții” prin peisajul selenar din Kandahar, cu ochii în patru după EOD sau după niscai indivizi cu bărbi stufoase care trag cu tot ce se poate…Poate atunci „miracolul de la Bihor” capătă un dram de respect față de cei pe care îi batjocorește acum”, a scris Mihai Fifor, pe pagina sa de Facebook.

El a mai adăugat că printre veteranii români există persoane care și-au pierdut viața sau au fost grav răniți în misiuni internaționale.

„Veteranii ăștia „pe stil nou”, nea Ilie-sărăcie, au reușit să atragă respectul unei lumi întregi față de România și față de români.

Ceea ce matale nu vei reuși nici dacă te mai naști o dată.

Veteranii „pe stil nou” au făcut cât zece Oana Țoiu la un loc în toți anii ăștia de când România și-a asumat, cu onoare și curaj, misiunea de a fi umăr la umăr cu aliații noștri.

Dintre veteranii „pe stil nou”, unii au făcut sacrificiul suprem și au venit acasă sub drapel, lăsând în urmă familii distruse, soții fără soț și copii fără tată.

Tot dintre veteranii „pe stil nou”, unii sunt în cărucioare, paralizați. Alții fără picioare. Alții schilodiți în suflet…

Dar toți sunt mândri că și-au servit patria.

Mândrie pe care matale nu ai cum s-o înțelegi. Pentru că pentru asta îți trebuie caracter. Și onoare. Ceea ce e clar că nu aveți.

Să te războiești cu cei care au fost și sunt în teatre, fie și în Balcani, e josnic. Așa cum josnic e să te lupți cu mamele aflate la îngrijirea copiilor, cu foștii deținuți politic…

Știi matale, nea Ilie-sărăcie, cum în alte țări oamenii îi opresc pe veteranii „pe stil nou” pe stradă și le spun atât: „Thank you for your service!”?

Nu ai cum să știi.

De fapt, nu sunt convins nici că ai înțeles ce am scris mai sus.

Da, nea Ilie-sărăcie… oamenii ăștia sunt cei mai buni ambasadori ai României. Da, ei îți asigură liniștea ca să te cocoți pe scaunul de premier, de unde îți permiți să dai cu scuipat în obrazul lor.

Dar știi ce?

Ei sunt iertători.

Pentru că unii au văzut moartea cu ochii. Însă altcineva nu te va ierta, nea Ilie. Și poate ar fi bine să începi să te temi”, a încheiat liderul PSD Arad.

Reacția liderului PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, într-un interviu la Digi 24, că plata contribuției de sănătate de către toți cetățenii este necesară pentru a echilibra bugetul și a acoperi costurile reale ale sistemului medical, subliniind că scutirea unor categorii extinse, precum pensionarii sau veteranii, poate dezechilibra bugetul.

Referitor la situația veteranilor de război, Ilie Bolojan a afirmat că trebuie o definiție clară, deoarece noțiunea de astăzi include și persoane care au fost doar câteva luni într-un teatru de operațiuni:

Să găsim o soluție pentru veterani. Dar din nou, trebuie să vedem ce înseamnă că sunt veterani, dacă sunt veteranii din munții Tatra sau de la Cotul Donului, foarte bine! Probabil că sunt o mână de oameni. Dar avem noțiunea de veteran pe stil nou în care dacă ai fost într-un teatru de operațiuni la Sarajevo, patru luni de zile, devii veteran și poate te pensionezi la 52 de ani.

Or dacă ești scutit de CASS, cum a fost până acum toată lumea încă 25 de ani vă puteți da seama că lucrurile sunt dezechilibrate și avem zeci de mii de oameni în această situație. Trebuie să le spunem oamenilor corect lucrurile”, a declarat premierul.