Ilie Bolojan, despre noțiunea de veteran “pe stil nou”: “Patru luni în Sarajevo și posibil pensionar la 52 de ani”

Ilie Bolojan, premierul României. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică într-un interviu la Digi 24 că plata contribuției de sănătate de către toți cetățenii este necesară pentru a echilibra bugetul și a acoperi costurile reale ale sistemului medical, subliniind că scutirea unor categorii extinse, precum pensionarii sau veteranii, poate dezechilibra bugetul.

Referitor la situația veteranilor de război, Ilie Bolojan a afirmat că trebuie o definiție clară, deoarece noțiunea de astăzi include și persoane care au fost doar câteva luni într-un teatru de operațiuni,

“Sunt de acord. Să găsim o soluție pentru veterani. Dar din nou, trebuie să vedem ce înseamnă că sunt veterani, dacă sunt veteranii din munții Tatra sau de la Cotul Donului, foarte bine! Probabil că sunt o mână de oameni. Dar avem noțiunea de veteran pe stil nou în care dacă ai fost într-un teatru de operațiuni la Sarajevo, patru luni de zile, devii veteran și poate te pensionezi la 52 de ani.

Or dacă ești sutit de CASS, cum a fost până acum toată lumea încă 25 de ani vă puteți da seama că lucrurile sunt dezechilibrate și avem zeci de mii de oameni în această situație. Trebuie să le spunem oamenilor corect lucrurile”.

Premierul a spus că în România erau 16,5 milioane de beneficiari ai serviciilor de sănătate, dar plăteau 6,3 milioane de contribuabili:

“Nicăieri nu e sustenabil așa ceva. Gredeți că eu mi-aș fi dorit ca un pensionar, chiar dacă are o pensie mare să nu fie scutit?! Dar cineva trebuie să plătească. Nu funcționează nicăieri aceste lucruri. Aveam miliarde de aerierate an de an. Nu plăteam, de la concedii medicale, de la medicamente, de la cheltuieli în sănătate. Dar ca să putem echilibra bugetul cu toții am căzut de acord să impunem această contribuție de sănătate.

Fiecare cetățean care ajunge într-un spital trebuie să contribuie cu ceva. Că cineva plătește medicul acela,a sistentul, dotarea acelui spital. Dacă cineva nu plătește, ne împrumutăm și ne ducem în cap. Deci 60 d emiliarde sunt doar dobânzile. Spațiile bugetare vor fi tot la fel de mici. Nu putem să fim populiști să le spunem oamenilor ce vor să audă”.