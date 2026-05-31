Dragoș Pîslaru anunță că legea salarizării va fi modificată după discuțiile cu sindicatele: „Corectăm tot ceea ce poate fi corectat”

Dragoş Pîslaru a declarat că proiectul Legii salarizării unitare va fi corectat „acolo unde este cazul”. Ministrul interimar al Muncii a afirmat că primele consultări cu sindicatele pe acest act normativ au scos la iveală probleme reale, inclusiv grile care „nu sunt încă aşezate corect”. Totuși, Pîslaru a atras atenția că aceste discuții nu reprezintă negocieri salariale. El a precizat că această lege nu va rezolva toate nemulțumirile acumulate de-a lungul anilor, ci va stabili reguli „echitabile, coerente și predictibile” pentru sistemul public, relatează Agerpres.

Săptămâna trecută a avut loc o primă rundă de discuții cu reprezentanții familiilor ocupaționale la Ministerul Muncii în ceea ce privește proiectul Legii salarizării unitare, pus în dezbatere publică luni.

„Am găsit probleme reale. Unele grile nu sunt încă aşezate corect. Există situaţii care trebuie reanalizate. Există soluţii care trebuie ajustate. Şi există întrebări legitime la care oamenii aşteaptă răspunsuri. Realitatea este că aceste discuţii ar fi trebuit purtate cu mult timp în urmă. Dacă legea ar fi intrat în vigoare în 2023, aşa cum fusese prevăzut iniţial, România ar fi avut la dispoziţie resurse bugetare semnificativ mai mari pentru a absorbi dezechilibrele şi pentru a gestiona tranziţia către noul sistem”, a spus Pîslaru.

Ministrul Muncii a declarat că discuțiile vor continua și săptămâna viitoare. Dragoș Pîslaru a insistat că această lege trebuie adoptată şi pusă în aplicare până la 31 august pentru a respecta angajamentele asumate de România în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Astăzi lucrăm într-un context complet diferit. România trebuie să reducă deficitul bugetar, să gestioneze constrângeri fiscale semnificative şi să recupereze întârzieri majore în implementarea PNRR. În acelaşi timp, ne confruntăm cu riscul pierderii unor fonduri europene importante dacă reformele asumate nu sunt finalizate la timp.

Legea salarizării este una dintre aceste reforme şi trebuie adoptată şi pusă în aplicare până la 31 august. Din acest motiv, este important să spun foarte clar ce facem şi ce nu facem. Corectăm tot ceea ce poate fi corectat. Ascultăm toate observaţiile. Analizăm toate propunerile. Încercăm să livrăm cea mai bună variantă posibilă în timpul disponibil”, a afirmat oficialul de la Muncă.

Pîslaru: Nu desfăşurăm negocieri salariale

În acelaşi timp, ministrul a precizat că actualele consultări nu reprezintă negocieri salariale şi că rolul legii este de a stabili reguli echitabile şi predictibile pentru întregul sistem public.



„Dar nu desfăşurăm negocieri salariale. Nu acesta este rolul acestei legi şi nu acesta este momentul. Legea salarizării trebuie să stabilească reguli echitabile, coerente şi predictibile pentru întregul sistem public. Ea nu poate rezolva, într-un singur act normativ, toate nemulţumirile acumulate în ultimii ani”, a transmis el.



Referitor la sporuri, Pîslaru a arătat că proiectul aflat în consultare elimină peste jumătate dintre sporurile existente, ceea ce ar contribui la simplificarea şi creşterea transparenţei sistemului de salarizare.



„O altă temă importantă este cea a sporurilor. Sistemul actual a acumulat, de-a lungul timpului, un număr foarte mare de sporuri şi excepţii. Proiectul aflat în consultare elimină peste jumătate dintre sporurile existente, ceea ce reprezintă un pas important către un sistem mai simplu, mai transparent şi mai uşor de înţeles pentru cetăţeni. În acelaşi timp, simplificarea nu trebuie confundată cu ignorarea unor responsabilităţi reale”, a subliniat Pîslaru.



El a dat ca exemplu indemnizaţia de dirigenţie, apreciind că eventualele modificări privind astfel de drepturi trebuie analizate cu atenţie.



„Un exemplu este propunerea privind eliminarea indemnizaţiei de dirigenţie. Din punctul meu de vedere, astfel de măsuri trebuie analizate cu foarte multă atenţie. Dacă afirmăm constant că educaţia este o prioritate strategică pentru România, atunci trebuie să ne asigurăm că legea salarizării reflectă această prioritate şi recunoaşte responsabilităţile suplimentare pe care anumite cadre didactice şi le asumă în fiecare zi”, a punctat Pîslaru în postarea sa.



Consultările au adus în discuţie şi alte aspecte care depăşesc o analiză strict tehnică, inclusiv raporturile dintre diferite categorii profesionale şi salarizarea funcţiilor de demnitate publică.

„De la raporturile dintre diferite categorii profesionale până la salarizarea funcţiilor de demnitate publică, există subiecte care nu pot fi rezolvate exclusiv prin formule şi coeficienţi. Acestea ţin de modul în care societatea românească înţelege responsabilitatea, reprezentarea şi serviciul public şi necesită o dezbatere mai amplă decât cea pe care o poate purta o echipă tehnică într-un interval de câteva săptămâni”, a mai transmis acesta.

Pîslaru: Nu pot promite că toată lumea va fi mulţumită

Pîslaru a adăugat că noua lege a salarizării trebuie să asigure un tratament echitabil pentru angajaţii statului.



„Nu vom promite ceea ce nu putem livra. Nu vom spune oamenilor ceea ce vor să audă doar pentru a evita discuţiile dificile. În acelaşi timp, nu cred într-o abordare rece şi tehnocratică. În spatele fiecărei funcţii dintr-o grilă există oameni. Profesori, medici, poliţişti, militari, asistenţi sociali, funcţionari publici şi multe alte categorii profesionale care fac statul să funcţioneze în fiecare zi.

Un stat nu îşi poate servi cetăţenii şi nu poate cere performanţă dacă nu îşi respectă proprii angajaţi. Respectul nu înseamnă promisiuni nerealiste. Înseamnă reguli clare, tratament echitabil şi decizii luate transparent", a menţionat şeful de la Muncă.



În opinia sa, autorităţile au la dispoziţie aproximativ trei săptămâni pentru finalizarea proiectului într-o formă care să poată fi asumată politic şi să intre în vigoare până la 31 august.



„Nu pot promite că fiecare observaţie va putea fi acceptată. Nu pot promite că toată lumea va fi mulţumită. Pot promite însă că vom analiza fiecare argument, că vom corecta ceea ce trebuie corectat şi că vom livra cea mai bună variantă posibilă în timpul pe care îl avem la dispoziţie. Pentru că o lege a salarizării nu este despre formule şi tabele. Este despre oamenii care fac statul român să funcţioneze în fiecare zi”, a concluzionat ministrul interimar al Muncii.

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Muncii, legea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027, și prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.