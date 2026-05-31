AfD și Vox au organizat în Portugalia summit-ul remigrației. A participat și Gregory Bovino

5 minute de citit Publicat la 23:45 31 Mai 2026 Modificat la 23:49 31 Mai 2026

sursa foto: captură Instagram / @remmigrationsummit

Gregory Bovino și Jared Taylor au venit cu avionul pentru a susține activiști considerați cândva prea toxici chiar și de partidele de extremă dreapta din Europa, scrie Politico.

Activiștii de extremă dreapta din Europa, care pledează pentru deportarea în masă a imigranților și a descendenților acestora, primesc un imbold din partea administrației Trump, care a îmbrățișat cuvântul lor de ordine: remigrație.

Aproximativ 500 de activiști și influenceri s-au adunat sâmbătă, la sud de Porto, pentru a discuta despre acest concept – cândva un termen marginal, șoptit doar în cercurile de extremă dreapta.

Fostul șef al Poliției de Frontieră a Statelor Unite, Gregory Bovino, și naționalistul alb american Jared Taylor au fost invitați VIP la evenimentul ținut sub control strict, la care au participat și aleși ai partidului spaniol Vox și ai celui german, Alternativa pentru Germania (AfD).

Alte partide europene importante de extremă dreapta, cel mai notabil Adunarea Națională din Franța, au evitat termenul sau au respins politica drept prea extremă, întrucât aceasta vizează migranții pe criterii etnice sau religioase.

Dar folosirea cuvântului de către președintele american Donald Trump și promisiunea Departamentului de Stat american de a crea un birou pentru remigrare au umflat pânzele susținătorilor de multă vreme ai acestei politici în Europa.

„Atunci când cuvântul este recunoscut de președintele unei mari puteri… nu se mai poate spune că este marginal”, a declarat Jean-Yves Le Gallou, fost eurodeputat al extremei drepte franceze sub Jean-Marie Le Pen, la summitul de sâmbătă.

Reuniunea a avut loc în orașul de coastă Figueira da Foz, la 135 de kilometri sud de Porto, și i-a primit pe activiști din toată Europa, din SUA și din Canada.

„Sunt foarte bucuros să vin și să le ofer europenilor ceva expertiză” pentru a se ocupa de „străinii ilegali care distrug cultura europeană”, a declarat Bovino, la o conferință de presă improvizată la poartă.

Într-un interviu acordat unui site de extremă dreapta înaintea summitului, Bovino – care nu purta controversata sa haină – l-a invocat pe generalul de frunte al Germaniei naziste, Erwin Rommel, drept figură inspiratoare și și-a oferit ajutorul pentru a pune capăt a ceea ce a descris drept o „groază insidioasă”, reluând termeni rasiști folosiți de extremiștii de dreapta pentru a-i descrie pe migranți.

„Dacă se poate trage o inspirație din modelul și metodele Poliției de Frontieră a SUA, atunci e fantastic”, a adăugat fostul șef al instituției, care a fost demis din funcție după ce agenți aflați sub comanda sa au ucis o asistentă medicală de 37 de ani, la Minneapolis.

Summitul de la Porto a fost coorganizat de activistul austriac de extremă dreapta Martin Sellner, care a ajuns pentru prima oară în lumina reflectoarelor în 2024, după ce a ținut o întâlnire secretă la Potsdam, în Germania, unde a discutat conceptul de remigrare cu politicieni ai AfD.

Vestea reuniunii de la Potsdam a declanșat la acea vreme proteste de amploare în Germania, mulți semnalând paralele cu primele planuri de deportare în masă a evreilor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Doi ani mai târziu, un Sellner plin de încredere s-a pus la dispoziția jurnaliștilor pentru interviuri la summitul remigrării, insistând asupra unor concepte care, spune el, devin acum mainstream.

„Avem o relație foarte nevrotică cu propria noastră etnicitate, cu propria noastră identitate etno-culturală, și cred că trebuie să depășim asta”, le-a spus Sellner reporterilor la summit, îndemnându-i pe europeni să-și depășească „complexul de vinovăție” și „ura de sine” care provin din „consensul postbelic”.

La eveniment au participat cel puțin trei politicieni AfD, printre care Kay Gottschalk, membru al Bundestagului și unul dintre cofondatorii partidului. Gottschalk a spus că se afla acolo „ca să asculte”, în calitate de „vizitator”. Lena Kotré, membră AfD și reprezentantă în legislativul landului Brandenburg, a vorbit pe scenă. Sven Tritschler, membru al parlamentului din Renania de Nord-Westfalia, a fost și el prezent.

Deputații Vox Rocío de Meer și Carlos Quero figurau pe lista vorbitorilor summitului. Printre aceștia s-a numărat și activista Sammy Woodhouse, susținătoare a partidului britanic de dreapta Restore Britain.

Tensiunile au apărut când reporterii acreditați să relateze de la eveniment nu au fost lăsați să intre, fiind în schimb ținuți în parcare. La un moment dat, o dronă a survolat grupul de jurnaliști, făcând mișcări repetate și agresive în direcția unei reportere aflate acolo.

La coadă pentru selfie-uri

În schimb, mai mulți influenceri de dreapta, dotați cu echipamente performante, au fost primiți înăuntru, conturile de socializare ale summitului lăudându-se cu un interes „enorm”, datorat în parte prezenței lui Bovino.

Printre vorbitori s-au numărat Dries Van Langenhove, fost deputat belgian condamnat de două ori pentru incitare la ură, și activista olandeză de extremă dreapta Eva Vlaardingerbroek, promotoare a așa-numitei teorii a conspirației „marea înlocuir”", potrivit căreia elitele politice și mainstream conspiră pentru a aduce un număr mare de migranți non-albi care să înlocuiască populațiile albe. Teoria a fost invocată în materialele de promovare ale evenimentului.

Participanții au stat la coadă și pentru a-și face selfie-uri cu Taylor, naționalistul alb american, un promotor de prim-plan al ideologiei rasiale.

„Statele Unite influențează Europa mai mult decât invers”, a declarat Taylor. „Dar, cel puțin printre disidenți și identitari, există un interes considerabil față de Europa”.

Organizatorii și vorbitorii cu care a stat de vorbă Politico la fața locului au negat cu toții acuzațiile de rasism care planează asupra mișcării.

„Nu mă consider o persoană plină de ură”, a spus activistul canadian Daniel Tyrie, care a fost prezent la unul dintre paneluri. „Nu umblu să scuip pe oamenii de culoare pentru că sunt în țara mea. Pur și simplu nu cred că le e locul aici”.

Explicație: Ce e„remigrația” și de ce este un concept periculos

La prima vedere, termenul „remigrație” sună ca și cum ar descrie o simplă mișcare de populație. Însă realitatea este că acesta ascunde, de fapt, una dintre cele mai radicale idei din arsenalul extremei drepte europene: nu doar oprirea imigrației sau expulzarea celor ajunși ilegal, ci deportarea în masă a imigranților și – foarte important – a descendenților lor.

Vorbim aici inclusiv despre oameni născuți și crescuți în Europa, cetățeni cu acte în regulă în țările în care trăiesc.

Criteriul care îi separă pe cei care „aparțin” de cei care „ar trebui să plece” nu ține de legalitatea șederii, ci de originea etnică ori religioasă, acesta fiind motivul pentru care conceptul a fost multă vreme considerat prea toxic chiar și de partide precum Adunarea Națională a lui Le Pen, iar criticii i-au reproșat ecourile tulburătoare cu planurile de deportare din anii '30-'40.

Mai mult, „remigrația” este strâns legată de teoria conspiraționistă a „marii înlocuiri”, potrivit căreia elitele ar orchestra în secret aducerea de migranți non-albi pentru a înlocui populațiile europene albe. Narativa aceasta a prins inclusiv în România, iar Antena3.ro a scris despre asta.