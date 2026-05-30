Un gin românesc lansat acum 10 luni de un IT-ist din Ilfov câștigă aurul la World Gin Awards 2026 Londra

1 minut de citit Publicat la 16:12 30 Mai 2026 Modificat la 16:27 30 Mai 2026

sursa foto: Facebook / Zen Gin

Un gin artizanal românesc, născut dintr-o pasiune personală și lansat pe piață acum mai puțin de un an, a câștigat Medalia de Aur la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din industrie, scrie Agerpres.

Zen Gin, produs în distileria Gin Religion din Măgurele, a obținut titlul de Country Winner România și distincția de aur la categoria Contemporary Style Gin în cadrul World Gin Awards 2026, organizat la Londra de platforma TheDrinksReport.com. Jurizarea se desfășoară în sistem „blind”, de către experți internaționali din industria băuturilor premium.

În spatele brandului se află Cristian Georgescu, antreprenor cu peste două decenii de experiență în IT, absolvent de cibernetică și cu studii de regie la New York, care a reușit să transforme un hobby în afacere artizanală recunoscută global în mai puțin de un an de la lansare. Alături de el s-au alăturat ca asociați Anamaria Georgescu, Felix Pătrășcanu, Mălin Dan și Sergiu Neguț.

„Nu ne-am propus inițial să construim un brand, ci să facem un gin în care credem. Faptul că, la doar câteva luni de la lansare, primim o astfel de recunoaștere internațională este o confirmare extraordinară”, a declarat Cristian Georgescu, fondatorul Zen Gin.

Produsul este realizat artizanal, în loturi mici, exclusiv din ingrediente naturale, fără aditivi artificiali. Distileria oferă și rețete personalizate pentru evenimente private, colaborări HoReCa și corporate.

Un element distinctiv al brandului este sticla, proiectată de designerul Alexandra Ghioc din Iași. Inspirată de arhitectura New York-ului și de silueta Chrysler Building, aceasta include un disc rotativ integrat care oferă sugestii de pairing și servire – de la combinații de tonic până la asocieri culinare, transformând degustarea într-o experiență ghidată.