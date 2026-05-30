O erupție vulcanică fără precedent a dezvăluit o nouă "armă” pentru eliminarea unui gaz puternic care încălzește planeta

3 minute de citit Publicat la 15:54 30 Mai 2026 Modificat la 16:02 30 Mai 2026

Descoperirea oamenilor de știință a provenit din analizarea datelor avansate din satelit ale erupției.FOTO: Hepta

O erupție vulcanică fără precedent în Pacificul de Sud, petrecută în ianuarie 2022, ar putea rescrie modul în care oamenii de știință înțeleg lupta împotriva încălzirii globale, potrivit unei noi cercetări citate de CNN. Vulcanul Hunga Tonga–Hunga Haʻapai a aruncat materie până la 65 de kilometri altitudine și a declanșat unde de șoc ce au înconjurat Pământul de două ori, însă, în mod neașteptat, aceeași erupție extremă pare să fi declanșat procese chimice capabile să reducă un gaz cu efect de seră extrem de puternic: metanul.

Vulcanul Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a erupt cu o putere de sute de ori mai mare decât explozia nucleară de la Hiroshima, declanșând un tsunami și un bang sonic care a înconjurat planeta de două ori. Apoi a făcut ceva „neașteptat”, potrivit autorilor noului studiu publicat joi în revista Nature Communications. A început să curețe o parte din propria poluare.

Descoperirea oamenilor de știință a provenit din analizarea datelor avansate din satelit ale erupției. „Am găsit un nor imens de formaldehidă care în mod normal nu ar trebui să fie acolo”, a declarat Maarten van Herpen, autor al studiului, fizician și director executiv la Acacia Impact Innovation, o firmă de consultanță olandeză. Formaldehida se formează adesea atunci când metanul, un gaz puternic care încălzește planeta, este distrus în atmosferă.

Cercetătorii credeau că observă un proces chimic care fusese identificat anterior deasupra Oceanului Atlantic.

Oamenii de știință descoperiseră că, atunci când praful saharian este suflat peste Atlantic, acesta se amestecă cu stropi de sare și formează particule mici pe bază de fier. Pe măsură ce lumina soarelui îl atinge, produce atomi de clor, care reacționează cu metanul din atmosferă și ajută la descompunerea acestuia.

Ceva similar pare să se fi întâmplat cu vulcanul Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, potrivit studiului. Erupția sa a trimis suficienți vapori de apă sărați în stratosferă pentru a umple aproximativ 58.000 de piscine de dimensiuni olimpice, împreună cu cenușă vulcanică. Oamenii de știință cred că, atunci când lumina soarelui a lovit amestecul, s-a format clor și a descompus o parte din metanul produs de erupție.

„A emis metan și apoi a distrus aceste emisii prin particulele din pana de vulcan”, a spus van Herpen.

Cercetătorii au urmărit norul de formaldehidă timp de 10 zile. „Deoarece formaldehida există doar câteva ore, acest lucru a arătat că norul trebuie să fi distrus metanul continuu timp de mai mult de o săptămână”, a adăugat van Herpen.

Efectele contradictorii ale erupției

Cercetătorii estimează că erupția a produs aproximativ 330.000 de tone de metan, din care aproximativ 900 de tone au fost descompuse pe zi.

Este „nou - și complet surprinzător” că același proces observat în Atlantic pare să se fi desfășurat într-un panaș vulcanic sus în stratosferă, a declarat Matthew Johnson, autor al studiului și profesor de chimie la Universitatea din Copenhaga, care a fost implicat în descoperirea din 2023.

Oamenii de știință spun că descoperirile lor ar putea oferi un nou instrument valoros pentru combaterea schimbărilor climatice.

Metanul este de aproximativ 80 de ori mai eficient în captarea căldurii decât dioxidul de carbon pe o perioadă de 20 de ani. În prezent, acesta este responsabil pentru aproximativ o treime din încălzirea globală, iar concentrațiile din atmosferă s-au dublat în ultimele două secole.

Deși reducerea poluării cu carbon, care rămâne în atmosferă timp de sute de ani, este esențială pentru combaterea crizei climatice, reducerea emisiilor de metan a fost considerată un lucru ușor de realizat. Este relativ de scurtă durată, iar reducerea nivelurilor ar putea avea un impact important asupra reducerii încălzirii globale pe termen scurt.

Pete Edwards, chimist atmosferic la Universitatea din York, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat că descoperirile sunt interesante, dar „foarte dificil” de confirmat. „Utilizarea doar a observațiilor de formaldehidă pentru a deduce un mecanism, deși nou, nu ajută la abordarea incertitudinilor cunoscute din înțelegerea noastră actuală a chimiei atmosferice”, a declarat el pentru CNN.