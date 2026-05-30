Numele lui Donald Trump trebuie șters de pe Kennedy Center, a decis un judecător din SUA

2 minute de citit Publicat la 14:22 30 Mai 2026 Modificat la 14:22 30 Mai 2026

FOTO: Hepta

Un judecător american a dispus eliminarea numelui președintelui Donald Trump din denumirea Centrului pentru Artele Spectacolului Kennedy (Kennedy Center), potrivit BBC.

Instanța din Washington DC a decis vineri că instituția nu poate fi redenumită fără aprobarea Congresului și a blocat, de asemenea, închiderea temporară a centrului în vederea unor renovări planificate.

Potrivit ordinului judecătoresc, numele lui Trump trebuie eliminat în termen de 14 zile din titulatura instituției, de pe fațadă și de pe orice alte inscripții fizice sau digitale, precum și din materialele oficiale.

Un purtător de cuvânt al centrului a anunțat că va contesta în instanță decizia privind schimbarea numelui. Trump a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că va colabora cu Congresul pentru a reda instituția acestuia.

„Dacă nu sunt liber să fac ceea ce fac mai bine decât oricine altcineva — să readuc această instituție pe linia de plutire, fizic, financiar și artistic — nu am niciun interes să continui ceea ce nu poate fi decât o călătorie fără speranță în «Țara de Nicăieri»”, a scris el pe Truth Social.

Trump a anunțat anul trecut că numele său va fi adăugat celui al instituției, ca parte a unui proces mai amplu de rebranding în capitala americană.

În februarie 2025, el a înlocuit mai mulți membri ai consiliului de administrație al centrului, s-a numit pe sine membru al consiliului și ulterior a fost ales președinte al instituției.

În decembrie, consiliul a decis redenumirea oficială a centrului, iar a doua zi au fost montate pe fațada principală litere cu numele complet al lui Trump.

Schimbările, inclusiv noua denumire, au fost urmate de anulări ale unor spectacole și de scăderea vânzărilor de bilete.

În februarie, Trump a anunțat că instituția va fi închisă timp de doi ani pentru renovări ample, începând cu 4 iulie 2026, „în onoarea celei de-a 250-a aniversări a țării noastre”.

Democrații au atacat în instanță schimbarea numelui

Membra consiliului Joyce Beatty, democrată din Ohio, împreună cu alți foști administratori, au contestat modificările în instanță, susținând că le-a fost retras dreptul de a vota asupra deciziilor consiliului. Ulterior, reclamanții au extins procesul pentru a contesta și planurile de închidere a centrului.

„Decizia de astăzi confirmă pe bună dreptate că eforturile acestei administrații de a redenumi și închide centrul nu au bază legală”, a declarat Beatty.

„Kennedy Center aparține poporului american, nu lui Donald Trump. El a profanat acest memorial sacru pentru propria vanitate. Sunt mândră că am luptat pentru statul de drept și pentru protejarea acestei instituții.”

Într-o declarație acordată CBS News, purtătoarea de cuvânt a centrului, Roma Daravi, a afirmat că instituția este încrezătoare că instanța de apel va susține decizia consiliului de a recunoaște contribuțiile lui Trump la centrul cultural național.

Ea a precizat că va analiza și partea deciziei referitoare la blocarea închiderii pentru renovări.

„Realitatea rămâne aceeași: centrul are nevoie urgentă de o restaurare majoră, lucru recunoscut chiar și de reclamanți”, a spus Daravi.

Potrivit acesteia, 257 de milioane de dolari au fost asigurați de administrația Trump și aprobați de Congres pentru lucrările de restaurare.

Denumirea completă adoptată de consiliu era „The Donald J Trump and John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

Conform ordinului emis de judecătorul districtual Christopher Cooper, instituția va reveni la numele inițial, „John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, pe care îl poartă de la inaugurarea sa din 1971, în memoria președintelui american asasinat în 1963.