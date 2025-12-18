Celebra sală de spectacole din Washington, Kennedy Center, va fi redenumită. Se va adăuga şi numele lui Trump

Donald Trump a glumit public în repetate rânduri despre un nou nume pentru Kennedy Center, combinându-şi numele cu cel al preşedintelui asasinat JFK. Foto: Getty Images

Consiliul de Administraţie al Kennedy Center, o sală de spectacole emblematică din Washington şi locul în care a avut loc ultima tragere la sorţi pentru Cupa Mondială 2026, condusă acum de apropiaţi ai preşedintelui SUA, Donald Trump, a decis să redenumească spaţiul în Trump-Kennedy Center, a anunţat joi secretarul de presă al Casei Albe, relatează AFP, potrivit Agerpres.



"Decizia salută munca incredibilă depusă în acest an de preşedintele Trump pentru a salva clădirea. Nu doar din perspectiva reconstrucţiei sale, ci şi a finanţelor şi a reputaţiei sale", a comentat Karoline Leavitt într-un mesaj pe X.



Miliardarul în vârstă de 79 de ani şi-a gravat recent numele pe faţada unui "Institut pentru Pace" din Washington, o decizie luată de data aceasta de Departamentul de Stat.



Fostul dezvoltator imobiliar şi-a transformat numele într-un brand, inscripţionat cu litere strălucitoare pe proprietăţile pe care le deţine.



Se pare că este hotărât să continue acest avânt în preşedinţia sa, comentează AFP.



Donald Trump a glumit public în repetate rânduri despre un nou nume pentru Kennedy Center, combinându-şi numele cu cel al preşedintelui asasinat JFK. Fosta vedetă de reality show a preluat controlul asupra acestei instituţii culturale anterior neutră şi şi-a plasat aliaţii în poziţii cheie.



Donald Trump a găzduit recent şi o gală la centru, pe care intenţionează să o utilizeze ca simbol al abordării sale tradiţionaliste şi "anti-woke" faţă de cultură.



Noua conducere a Kennedy Center a eliminat "drag show-urile" şi evenimentele care celebrează comunitatea LGBT. În plus, a invitat conferinţe susţinute de grupuri religioase de dreapta şi artişti creştini.



Conform presei americane, vânzările de bilete au scăzut de când Donald Trump şi asociaţii săi au preluat controlul asupra Kennedy Center.