Cutremur de 6,4 în Indonezia. Undele seismice puternice au fost resimţite de mulţi locuitori

1 minut de citit Publicat la 19:13 10 Ian 2026 Modificat la 19:30 10 Ian 2026

Seismul s-a înregistrat la 244 de kilometri nord-nord-vest de zona Tobelo. Sursa foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Insulele Talaud din Indonezia, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 77 de kilometri, iar undele seismice puternice au fost resimţite de mulţi locuitori. Iniţial, specialiştii au spus că seismul ar fi avut magnitudinea 6,8.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), citat de agenţia Xinhua, a anunţat magnitudinea 6,7, precizând că seismul s-a produs la ora 14:58:25 GMT.

Seismul s-a înregistrat la 244 de kilometri nord-nord-vest de zona Tobelo, a anunțat USGS. Evaluat iniţial, la magnitudinea 6,8, cutremurul puternic a fost revizuit la 6,5, pentru ca, ulterior, să fie stabilit la 6,4, la o adâncime de 52 de kilometri, conform agenţiei turce de presă Anadolu.

Tobelo este situat în provincia Maluku de Nord, în estul Indoneziei, în apropierea extremității nordice a insulei Halmahera.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 - 235 km NNW of Tobelo, Indonesia https://t.co/jMrkeZp7zO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 10, 2026

Nu au existat raportări imediate privind victime sau pagube materiale semnificative.

Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică a Indoneziei a precizat că seismul nu a reprezentat un pericol de tsunami, însă i-a avertizat pe locuitori să rămână vigilenți în fața unor posibile replici, potrivit agenției de presă de stat Antara.

Indonezia este situată pe "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă cu activitate seismică intensă, aflată la intersecţia unor plăci tectonice.