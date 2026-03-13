Moment istoric: Președintele Cubei anunță negocieri cu SUA. Donald Trump anunțase că se gândește la "o preluare prietenoasă"

Publicat la 20:29 13 Mar 2026

Guvernul cubanez a purtat discuții cu oficiali ai Administrației Trump, a declarat vineri președintele de la Havana, Miguel Díaz-Canel, citat de Politico și CNBC.

"Aceste discuții au avut ca scop găsirea de soluții, prin dialog, la diferendele dintre cele două națiuni. Sunt factori internaționali care au facilitat aceste comunicări", a declarat Díaz-Canel, conform unui comunicat postat pe rețelele sociale de ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla.

Într-o conferință de presă desfășurată vineri, președintele a avertizat că negocierile sunt "procese de durată, care necesită voință și canale de dialog".

"Toate acestea necesită timp", a subliniat el.

Regimul comunist încearcă să evite o intervenție a SUA, precum cea din Venezuela

Administrația președintelui cubanez încearcă să evite o posibilă schimbare de regim inițiată de SUA, notează presa internațională.

Acest obiectiv a fost evidențiat de Lianys Torres Rivera, șefa misiunii Cubei în Statele Unite.

"Schimbările aduse sistemului politic al Havanei nu sunt permise", a spus ea, vineri, pentru Politico.

"Discuțiile cu SUA nu sunt despre afacerile interne ale Cubei, nu vizează sistemul nostru constituțional, nici modelul nostru politic și nici economia noastră socialistă pe care noi, cubanezii, am construit-o", a insistat această reprezentantă a regimului de la Havana.

Cuba s-a confruntat, de la începutul acestui an, cu amenințări în creștere din partea Casei Albe.

Președintele Donald Trump, care a șocat scena politică globală prin capturarea și aducerea în SUA a liderului venezuelean Nicolas Maduro, a transmis în repetate rânduri că țara insulară comunistă este următoarea pe lista sa, în vederea schimbării regimului.

"(Cubanezii) nu au bani. Nu mai au nimic în prezent. Poate vom avea o preluare amiabilă a Cubei", afirma Trump în februarie.

SUA au întrerup livrările de petrol venezuelean către Havana, după capturarea lui Maduro

După înlăturarea lui Maduro de la putere în Venezuela, SUA au întrerupt aprovizionarea Cubei cu petrol de la Caracas.

Economia țării a atins astfel un nou prag negativ.

Milioane de oameni s-au confruntat, săptămâna trecută, cu efectele unei pene masive de curent, după cum a consemnat presa internațională.

Sistemele de transport, sănătate și educație ale țării sunt supuse unei presiuni considerabile, a recunoscut Lianys Torres Rivera.

Ea a adăugat că "sunt până la 11.000 de copii pe listele de așteptare pentru intervenții chirurgicale și proceduri la clinicile medicale".

Trump l-a însărcinat pe Marco Rubio să discute cu regimul de la Havana

Discuțiile cu Havana au fost menționate de însuși Donald Trump, săptămâna trecută.

"Vorbim cu administrația din Cuba. Au nevoie de ajutor", a spus el la momentul respectiv.

Trump l-a însărcinat pe secretarul de stat Marco Rubio cu sarcina de a negocia cu oficialii de la Havana.

Rubio este fiul unor imigranți cubanezi și a susținut schimbarea regimului comunist în țara sa natală de-a lungul carierei sale politice.

Principalul interlocutor al lui Rubio în Cuba este Raul Rodriguez Castro, nepot al liderului de facto, fost președinte, Raul Castro, notează Politico, adăugând însă că tânărul Castro nu are niciun rol oficial la nivel guvernamental.

Politico mai semnalează că activiștii cubanezi din Florida și mai mulți republicani din Camera Reprezentanților îl presează pe Donald Trump să lanseze o intervenție în Cuba, în ciuda faptului că administrația americană este în prezent angrenată într-un război cu Iranul, al cărui sfârșit e dificil de anticipat.

Subiectul a fost, de asemenea, discutat de politicienii republicani la o întrunire la clubul de golf al lui Trump din Florida, săptămâna trecută, menționează publicația citată.