Unde rămân angajații cu cei mai mulți bani în buzunar după taxe. Doar o țară stă mai rău decât România la acest capitol, din toată UE

4 minute de citit Publicat la 08:47 04 Iun 2026 Modificat la 09:21 04 Iun 2026

Salariile nete diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Foto: Getty Images

Salariile nete diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Potrivit celor mai recente date Eurostat, venitul anual rămas în mână după plata taxelor și contribuțiilor sociale variază de la mai puțin de 13.000 de euro până la peste 54.000 de euro. Chiar dacă diferențele se reduc atunci când este luat în calcul costul vieții, decalajele dintre state rămân importante.

Un angajat care câștigă salariul mediu în Luxemburg ajunge să încaseze de peste patru ori mai mult decât unul din Ungaria, arată statisticile analizate de Euronews Business.

Pentru o persoană singură, fără copii, venitul net anual pornește de la 12.967 de euro în Ungaria și ajunge la 54.260 de euro în Luxemburg, ceea ce evidențiază diferențele majore dintre statele europene în ceea ce privește banii care rămân efectiv în buzunarul angajaților.

Graficul arată un contrast puternic între țările din vestul și estul Europei. Deși diferențele se reduc atunci când sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare, ele continuă să fie semnificative.

Aceste variații sunt influențate de nivelul salariilor, sistemele de taxare, contribuțiile sociale și beneficiile acordate familiilor. Astfel, o țară cu salarii mari nu ocupă neapărat un loc fruntaș atunci când sunt luate în calcul și taxele sau costul vieții.

Ce înseamnă venitul net

Venitul net reprezintă suma pe care un angajat o primește efectiv după scăderea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. În cazul familiilor cu copii, în calcul sunt incluse și beneficiile sau alocațiile acordate de stat.

Conform datelor Eurostat publicate în 2026 pentru anul 2025, venitul net anual mediu pentru o persoană singură, fără copii, care câștigă salariul mediu este de 26.929 de euro la nivelul Uniunii Europene.

Valoarea diferă însă în funcție de situația familială și de numărul copiilor aflați în întreținere.

În ce țări se câștigă cel mai bine după taxe

Luxemburg este singurul stat din UE în care venitul net anual depășește pragul de 50.000 de euro, cu 54.260 de euro pe an.

Doar alte două țări trec de nivelul de 40.000 de euro: Irlanda, cu 44.263 de euro, și Danemarca, cu 41.981 de euro.

Peste media europeană de 26.929 de euro se mai situează Austria (36.798 euro), Țările de Jos (35.837 euro), Belgia (34.642 euro), Suedia (34.624 euro), Finlanda (33.641 euro), Germania (31.000 euro) și Franța (30.832 euro).

Deși Germania și Franța se află peste media UE, Spania și Italia rămân sub aceasta. Un angajat singur din Germania sau Franța câștigă cu peste 5.000 de euro mai mult pe an decât unul din Spania sau Italia, unde venitul net anual este de 25.263 de euro, respectiv 24.471 de euro.

România, pe penultimul loc în UE

Datele arată că România se află aproape de coada clasamentului. Cu un venit net anual de 13.233 de euro pentru o persoană singură fără copii care câștigă salariul mediu, țara noastră ocupă penultimul loc în UE, depășind doar Ungaria.

În grupul statelor cu cele mai mici venituri nete se mai regăsesc Grecia (15.050 euro), Slovacia (15.686 euro) și Polonia (16.163 euro).

Sub pragul de 20.000 de euro pe an se află și Letonia, Croația, Lituania, Cehia și Portugalia.

În schimb, Estonia, Slovenia, Cipru și Malta se situează între 20.000 de euro și media europeană.

Diferențele se reduc când este luat în calcul costul vieții

Imaginea se schimbă considerabil atunci când veniturile sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare (PPS), indicator care ține cont de costul vieții din fiecare țară.

Astfel, deși românii și polonezii câștigă mai puțin în termeni nominali decât angajații din Europa de Vest, prețurile mai mici fac ca veniturile lor să aibă o valoare mai mare pe plan intern.

În aceste condiții, diferența dintre țara cu cele mai mari venituri și cea cu cele mai mici scade semnificativ. Dacă în valori nominale venitul din statul aflat pe primul loc este de 4,2 ori mai mare decât în ultimul, după ajustarea la puterea de cumpărare raportul scade la 2,3 ori.

Grecia ajunge pe ultimul loc după ajustarea la puterea de cumpărare

În termeni PPS, media Uniunii Europene este de 26.346 de euro. Valorile variază de la 17.509 euro în Grecia până la 40.846 euro în Luxemburg.

În rândul celor mai mari patru economii europene, Germania ocupă primul loc, cu 28.536 euro. Urmează Spania, cu 27.794 euro, care depășește la limită Franța, cu 27.724 euro. Italia rămâne sub media europeană, cu 25.095 euro.

România urcă semnificativ în clasament după ajustarea la costul vieții, depășind mai multe state europene și apropiindu-se de zona de mijloc a ierarhiei. O evoluție similară este observată și în cazul Poloniei.

În schimb, Grecia cade pe ultimul loc, iar Danemarca pierde mai multe poziții față de clasamentul calculat în euro.

Per ansamblu, țările din Europa de Vest continuă să domine clasamentele, însă avantajul lor se reduce atunci când sunt luate în calcul costurile locale. Statele din Europa de Est, inclusiv România, Polonia și Croația, recuperează o parte din decalaj datorită prețurilor mai scăzute.

Sprijinul pentru familii schimbă clasamentul

Datele de mai sus se referă la persoane singure, fără copii. În cazul familiilor, diferențele dintre state devin și mai mari, în funcție de ajutoarele și facilitățile fiscale oferite.

Germania este țara care oferă cel mai mare sprijin familiilor. Pentru un cuplu cu doi copii și un singur salariu, venitul net anual este cu 53% mai mare decât în cazul unei persoane singure, crescând de la 31.000 la 47.424 de euro.

Polonia, Belgia și Austria se remarcă, de asemenea, prin scheme generoase de sprijin pentru familii.

La polul opus se află Spania, unde diferența este de doar 13%, în timp ce Franța și Italia înregistrează creșteri de 26%, respectiv 25%.

Cele mai mici diferențe apar în Cipru, Finlanda și Suedia. Acest lucru nu înseamnă însă că familiile cu copii primesc mai puțin sprijin, ci că ajutoarele sunt acordate prin alte mecanisme decât cele incluse în acest calcul.