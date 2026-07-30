Trucul prin care fibra de sticlă chinezească ar putea ajunge ieftin în casele europenilor, în ciuda taxelor Uniunii Europene

2 minute de citit Publicat la 20:05 30 Iul 2026 Modificat la 20:05 30 Iul 2026

Comisia Europeană ia în calcul deschiderea unei anchete privind importurile anumitor materiale de construcții din mai multe țări balcanice. sursa foto: Getty

Există suspiciuni tot mai mari că anumite plase din fibră de sticlă ar fi fabricate cu fibră de sticlă chinezească deja vizată de taxele antidumping și antisubvenție impuse de UE pentru practici de preț incorecte și pentru sprijinul primit de la stat, scrie Euronews.

Comisia Europeană ia în calcul deschiderea unei anchete privind importurile anumitor materiale de construcții din mai multe țări balcanice, pe fondul suspiciunilor că acestea ar fi fost realizate din fibră de sticlă chinezească ieftină, deja supusă taxelor antidumping ale UE, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul.

Ancheta se va concentra pe așa-numitele plase din fibră de sticlă (open mesh fabrics), folosite inclusiv în sistemele de izolație termică.

Cazul apare în timp ce Comisia Europeană continuă să intensifice presiunea asupra importurilor chinezești ieftine, care contribuie la deficitul comercial record al UE cu China – de un miliard de euro pe zi.

În iunie, Comisia a lansat negocieri cu Beijingul în încercarea de a reechilibra relațiile comerciale, cu speranța de a obține rezultate concrete până în octombrie.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, este așteptat să se deplaseze în China în octombrie.

În paralel, Comisia a avertizat că își va activa instrumentele de apărare comercială înainte de acest termen, pentru a contracara importurile chinezești ieftine, susținând că Beijingul recurge la practici incorecte pentru a obține acces pe piața UE – inclusiv la strategii de eludare a taxelor vamale europene.

Plasele din fibră de sticlă sunt adesea fabricate cu fibră de sticlă chinezească, despre care Comisia acuză producătorii chinezi că o vând la prețuri incorect de mici pe piața UE, prejudiciind astfel producătorii europeni. UE a vizat fibra de sticlă cu taxe suplimentare de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv importurile din Egipt, produse de companii chinezești.

Producătorii chinezi sunt însă suspectați că eludează aceste taxe antidumping și antisubvenție bazându-se pe producători locali din mai multe țări balcanice, care asamblează plasele din fibră de sticlă folosind fibră chinezească ieftină.

UE produce anual aproximativ un milion de tone de sticlă topită, în instalații care funcționează în opt țări, printre care Germania, Franța și Italia.

Însă, potrivit Glass Fibre Europe, organizația care reprezintă la Bruxelles industria fibrei de sticlă, supracapacitatea chinezească de fibră de sticlă depășește 100% din totalul cererii pe piața UE, ceea ce crește riscul unor prejudicii suplimentare pentru producătorii europeni, cu excepția cazului în care UE își întărește măsurile de apărare comercială.

În ultimul an, numărul cazurilor legate de presupuse practici comerciale incorecte ale Chinei în mai multe sectoare industriale a crescut, iar Comisia a fost criticată pentru durata anchetelor sale.

La un summit de la jumătatea lunii iunie, liderii UE au acordat Comisiei un mandat pentru a-și revizui și actualiza instrumentele de apărare comercială.

Setul de instrumente de reglementare comercială de care dispune în prezent UE rămâne însă limitat, Comisia putând să abordeze practicile comerciale incorecte doar produs cu produs. Sunt luate în calcul și măsuri de salvgardare suplimentare – inclusiv taxe vamale și cote –, a aflat Euronews, pentru a proteja sectorul chimic european de concurența chineză intensă.

Comisia Europeană a fost contactată pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns.