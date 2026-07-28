UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles pentru dronele care au pătruns în spaţiul aerian al României

1 minut de citit Publicat la 16:21 28 Iul 2026 Modificat la 16:21 28 Iul 2026

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează dpa, citată de Agerpres.

"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia "au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin", a declarat purtătorul de cuvânt.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor aeriene române.

Amintim că o dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică, după ce incidente similare au avut loc vineri și sâmbătă.