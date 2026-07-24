Prima dronă doborâtă deasupra României. Nicușor Dan: A fost doborâtă de un pilot de F-16. Surse: Drona zburase până în Buzău

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită, din sudul județului Buzău.

Update 11:50 Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat în urma incidentului, precizând că sistemele de supraveghere ale MApN au detectat drona care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, iar autoritățile au activat imediat procedurile de intervenție.

Două aeronave F-16 românești au primit autorizarea de tragere, iar una dintre ele a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. Miruță a subliniat că incidentul demonstrează necesitatea investițiilor în apărare aeriană, sisteme antidronă și modernizarea Armatei Române.

"În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nicel national ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.

Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei".

Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.

Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea. România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate".



Update 11:40 MApN a confirmat faptul că drona a fost doborâtă cu o rachetă, deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

"O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție

Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea si analizarea situației. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile".

Update 11:35 Traiectoria dronei a fost, în linii mari, Tulcea – Galați – Buzău iar aeronava F-16 a folosit o rachetă pentru a doborî drona, și nu tunul mitralieră al avionului, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16. Potrivit șefului statului, drona a fost neutralizată într-o zonă nelocuită.

"Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident", a spus preşedintele Nicușor Dan.

Drona ar fi fost detectată în zona dintre Padina și Pogoanele

Drona ar fi fost doborâtă în sudul județului Buzău. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, se află în concediu, iar atribuțiile sale sunt preluate de secretarul de stat Sorin Moldovan, care ar fi aprobat intervenția pentru doborârea dronei, potrivit Antena 3 CNN.

Președintele Nicușor Dan ar fi fost informat despre situație. Surse citate de Radu Tudor susțin că drona a fost detectată în zona dintre Padina și Pogoanele și că, după o primă încercare de interceptare în care nu a fost doborâtă, aceasta a fost ulterior neutralizată.

Mesaj RO-alert privind căderea unor obiecte din spațiul aerian

Vineri, locuitorii municipiului Buzău au primit, pentru prima dată, un mesaj RO-Alert de avertizare extremă privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”, se arată în mesajul transmis de autorități.

Oamenii au fost sfătuiți să rămână în interior și să evite ferestrele și pereții exteriori.

”A fost emis un mesaj Ro Alert de la nivelul IGSU pentru o zona extinsa din sud estul Romaniei care cuprinde si judetul Buzau. Posibil drona pe raza judetului Buzau in zona de camp”, a transmis ISU Buzău.

Anterior, locuitorii din Brăila și Galați au primit un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în cursul nopţii de joi spre vineri, un grup de drone la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România, pentru monitorizarea situaţiei, fiind ridicat de la sol un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române, potrivit Agerpres.