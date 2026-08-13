1 din 4 români suferă de probleme gingivale sau parodontale. Care sunt cauzele, simptomele şi cum poate fi prevenită boala parodontală

1 din 4 români suferă de probleme gingivale sau parodontale. Sursa foto: Getty Images

Parodontoza la tineri este o afecțiune a țesuturilor de susținere a dintelui, care nu ține cont neapărat de vârstă și poate evolua rapid. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, a fost invitată în platoul emisiunii "Sfat de sănătate", de la Antena 3 CNN, unde a explicat care sunt principalii factori declanșatori ai bolii parodontale, cauzată adesea de bacteriile care se află în cavitatea bucală. Netratată, parodontoza poate duce la pierderea dinților şi nu trebuie privită ca o boală a bătrâneţii, La tineri ea poate avea o forma foarte rapidă de progresie, fără durere şi, uneori, chiar şi fără sângerări.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Doamna doctor, surprinzător, parodontoza nu este o boală a vârstnicilor. Cum s-a ajuns în această situație? Peste 50% dintre tinerii de peste 30 de ani suferă de parodontoză.

Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Boala parodontală e mai frecventă decât credem și este un mit acest fapt: că este o boală a vârstnicilor. Este o boală, pe care noi, în cabinet, o întâlnim din ce în ce mai des la tineri între 20 și 5 și 35 de ani și are foarte mulți factori favorizanți. Boala parodontală are niște factori exponențial de mari. Principalul factor este placa bacteriană, adică: igiena și ceea ce facem acasă și cum întreținem dantura noastră. Dar există și factori favorizanți, precum această problemă genetică – genetica ar joacă un rol foarte important, dar cel mai important factor favorizant la tineri este fumatul.

Cauzele principale ale apariției parodontozei la tineri

stilul de viață și stresul;

fumatul – ţigări normale, ţigări electronice, dar şi pouch-urile cu nicotină;

dieta dezechilibrată;

igiena orală precară sau incorectă;

predispoziția genetică.

Ulterior, specialista a mai făcut următoarele precizări: "Și, când vorbim despre fumat, nu vorbim doar despre țigările normale. Vorbim despre țigări electronice, despre dispozitivele acelea care încălzesc tutun și chiar de acele pouch-uri – sunt niște pliculețe cu nicotină, care se pun la nivel gingival și ne vin tineri doar pe o anumită zonă; folosesc pouch-urile respective și acolo își pierd dinții câte trei-patru dinți în șase luni din cauza acestor pouch-uri".

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Am citit și faptul că stresul duce la parodontoză. Care ar fi legătura dintre stres și parodontoză?

Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Stresul, depresia, faptul că noi scrâșnim din dinți noaptea, facem ca aceste ligamente, țesuturile din jurul rădăcini dintelui să stea în permanentă tensiune, iar această tensiune face ca resorbția de os și retracția gingivală, adică dinții să pară mai lungi, să fie accelerată.

Simptomele parodontozei

gingii care sângerează la periaj sau folosirea aței dentare;

gingii inflamate, roșii sau modificate la culoare;

retracții gingivale (dinții par mai lungi);

respirație urât mirositoare persistentă;

mobilitate dentară în stadiile avansate.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Care sunt simptomele? În afară de faptul că vedem că este o problemă cu gingia noastră, la ce mai trebuie să fim atenți astfel încât să mergem la medic pentru o consultație, să fim diagnosticați? Desigur, dacă este cazul.



Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Primul simptom este sângerarea gingivală repetată. Faptul că ne sângerează într-o anumită zi gingia nu este neapărat o problemă, putem să ne rănim cu un cruton sau cu un aliment mai dur, însă, sângerarea repetată este principalul semnal de alarmă, să spunem așa.

În cadrul interviului, aceasta a tras un semnal de alarmă şi a reamintit importanţa controalelor periodice în cabinetul stomatologic, făcute la jumătate de an.

"Însă atenție boala parodontală nu doare, mai ales la tineri! Nu există semne care să ne ducă în această direcție. De asta recomandăm controalele periodice, la șase luni. Gingivita are principalul semn – sângerare gingivară și este complet reversibilă.

Însă, boala parodontală este reversibilă până la un punct. Putem să o tratăm, dar nu o vindecăm. În momentul în care un pacient face boală parodontală este un fel de mentenanță, pe care trebuie să o facă periodic la medicul stomatolog sau la medicul parodontolog. La patru luni trebuie să se prezinte să nu se reinfecteze pungile parodontale cu bacterii", a mai explicat Denisa Tutunaru, medic stomatolog.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Respirația urât mirositoare poate fi asociată cu boala parodontală?

Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Respirația urât mirositoare reprezintă unul dintre simptome, dar poate să vină și de la probleme cu stomacul. Poate să vină și de la reflux gastric, poate să aibă mai multe cauze. De asta trebuie să vedem dacă toți acești factori se cumulează pentru a diagnostica boala parodontală.

Cum poate fi prevenită paradontoza

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Hai să vorbim și de prevenție. Da, am văzut care sunt cauzele. Ok, nu fumăm, încercăm să ne sunăm pe dinți. Mai e ceva în plus ce trebuie să știm? Este îngrijorător faptul că s-a ajuns la aceste statistici: ca unul din patru tineri să sufere de parodontoză.

Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Recomandăm să folosim ață dentară, periuțe interdentare sau dușl bucal – este mai ușor de folosit pentru tineri. Să folosim paste de dinți alternate – folosim paste de dinți și cu fluor, dar și paste de dinți pe care le vedem în supermarket că au efect pentru gingii. Aceste paste de dinți conțin niște substanțe precum clorihexidina: sunt niște substanțe antibacteriene foarte bune pentru gingiile noastre și să mergem la medicul stomatolog, pentru că nu știm exact ce se află în gingiile noastre. Este boala dinților frumoși. Cei mai frumoși dinți pot să aibă boală parodontală, cele mai frumoase zâmbete pot să fie afectate de această această boală parodontală.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Ne spălăm pe dinți cu bicarbonat? Apropo de pasta de dinți.

Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specialist în frumusețe dentară: Ne spălăm pe dinți cu paste cu bicarbonat, pentru că bicarbonatul are un efect foarte bun pentru dantura noastră. În schimb, bicarbonatul alimentar, acela din pliculeț care are consistența nisipului, nu este bine să îl folosim decât dacă ne preparăm noi acasă o pastă la domiciliu, pentru că vom nu vom face altceva decât să zgâriem smalț-ul, să rănim gingiile și să grăbim toate aceste procese dăunătoare.