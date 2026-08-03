Când ascunde durerea de gât și de cap o hernie de disc cervicală. Simptomele care te trimit la medic

Hernia de disc cervicală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale. Foto: Getty Images

Hernia de disc cervicală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale și poate apărea la orice vârstă. Unul dintre factorii care contribuie la apariția acestei probleme este chiar utilizarea telefonului mobil, spun specialiștii. Despre simptome, cauze și opțiunile de tratament a vorbit medicul Rareș Nechifor, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Primele semne ale unei hernii de disc cervicale pot fi ușor confundate cu o simplă durere provocată de o poziție incorectă la birou sau în timpul condusului.

„În mod sigur, problemele cervicale și lombare se semnalează singure prin durere. Poate începe noaptea, astfel încât nu ne odihnim bine, ne trezim cu o durere de spate sau după ce coborâm din mașină simțim că spatele este înțepenit. Acestea sunt semnele de început. Apoi durerea poate deveni mult mai importantă”, a explicat medicul Rareș Nechifor.

Durerea de cap poate fi legată de hernia de disc cervicală

Specialistul atrage atenția că hernia de disc cervicală poate provoca nu doar dureri la nivelul gâtului, ci și alte simptome.

„Durerea de cap, amețelile, durerea care coboară spre umăr sau pe braț, majoritatea sunt legate de herniile de disc cervicale și de suferința coloanei cervicale. În mod normal, fiecare disc cervical trebuie să suporte aproximativ 5 kilograme. În momentul în care aplecăm capul pentru a ne uita în telefon, presiunea crește de trei, patru sau chiar cinci ori. Se ajunge la aproximativ 25 de kilograme presiune pe disc, iar în timp acesta se deformează, începe să apese pe rădăcinile nervoase și apare durerea”, a explicat acesta.

Potrivit medicului, tot mai mulți pacienți tineri ajung la cabinet cu astfel de probleme, din cauza poziției incorecte menținute ore în șir.

„Vedem pacienți tot mai tineri cu astfel de suferințe, pentru că poziția în care stăm nu este cea pentru care am fost construiți biologic”, a spus Rareș Nechifor.

Durerea nu trebuie ignorată

Medicul avertizează că durerile persistente nu trebuie tolerate, deoarece pot deveni ele însele o afecțiune.

„Durerea nu trebuie tolerată, pentru că, cu cât persistă mai mult, cu atât va trece mai greu. Se instalează mecanisme care fac ca durerea să devină ea însăși o afecțiune. O durere care nu trece cu puțină gimnastică, masaj sau corectarea posturii impune un consult medical și, eventual, un RMN de coloană, pentru a vedea exact ce leziuni s-au produs și cum pot fi tratate”, a explicat specialistul.

Cum poate fi tratată hernia de disc cervicală

În ceea ce privește tratamentul, Rareș Nechifor spune că primul pas îl reprezintă schimbarea stilului de viață și exercițiile fizice.

„Gimnastica, exercițiile făcute în fiecare dimineață, corectarea posturii și evitarea statului mai mult de o oră în aceeași poziție sunt foarte importante. Trebuie să ne ridicăm, să ne mișcăm și să ne dezmorțim. Totuși, statistic știm că doar 20-25% dintre persoanele cu dureri de spate reușesc să scape de ele urmând aceste recomandări de sport, kinetoterapie și gimnastică”, a precizat medicul.

În cazurile în care aceste măsuri nu sunt suficiente, există proceduri minim invazive care tratează cauza durerii.

„Sunt posibile o serie de mici intervenții prin care corectăm cauza suferinței, adică hernia de disc, reducând volumul acesteia. Vorbim despre proceduri numite discectomii percutane, nu despre infiltrații. Cu ajutorul unor ace foarte fine introduse în discul afectat, îi reducem volumul și putem repara discul înainte ca afecțiunea să evolueze spre rupturi sau hernii voluminoase, care ar necesita o intervenție chirurgicală”, a concluzionat medicul Rareș Nechifor.

Potrivit datelor din literatura de specialitate, hernia de disc cervicală afectează aproximativ 2% din populația generală, însă incidența este mai mare în rândul persoanelor din grupele de risc, în special al femeilor care lucrează la birou și al celor care desfășoară activități ce presupun menținerea capului într-o poziție incorectă timp de multe ore pe zi.