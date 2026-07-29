Primele semne ale bolii Parkinson care pot apărea cu ani înainte de diagnostic. Chiar și tinerii pot fi afectați

Boala Parkinson poate fi precedată, cu mulți ani înainte de diagnostic, de simptome mai puțin cunoscute. Foto: Getty Images

Boala Parkinson este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurodegenerative și apare, în general, între 40 și 70 de ani. Evoluția este lentă, iar primele simptome pot fi atât de discrete încât trec neobservate. Profesorul doctor Dafin Mureșanu a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt semnele timpurii ale bolii, cine este expus riscului și ce putem face pentru a reduce factorii care favorizează apariția acesteia.

Medicul atrage atenția că boala Parkinson nu debutează întotdeauna prin tremor, ci poate fi precedată, cu mulți ani înainte de diagnostic, de simptome mai puțin cunoscute.

„Avem foarte multe semne non-motorii, cum ar fi tulburările de somn. Sunt chiar semne premonitorii care sunt pe capul bietului bolnav cu mulți ani înainte de a intra în zona clinică relevantă. Sigur că există și atât de bine cunoscutul tremur, care este practic un tremur specific, cu patru-șase cicluri pe secundă, datorat unor mecanisme de eliberare prin deficitul de dopamină care se instalează prin mecanismul degenerativ”, a explicat profesorul Dafin Mureșanu.

Acesta spune că boala afectează progresiv capacitatea organismului de a executa automat mișcările învățate de-a lungul vieții.

„Ceea ce este primordial afectat este capacitatea noastră de a acționa după programele automate pe care noi le-am învățat. Toate aceste depozite, datorită dispariției substratului care le menține, dispar încet-încet. Până și mimica este afectată. Și mimica este o componentă fundamentală a zonei de comportament motor. Fiecare om are un pattern specific al mersului. Este la fel de specific ca și amprenta digitală”, a precizat medicul.

Nu este doar o boală a vârstnicilor

Deși este asociată frecvent cu înaintarea în vârstă, boala Parkinson poate apărea și la persoane tinere, avertizează specialistul.

„Sigur că, în general, fiind o boală de tip neurodegenerativ, se instalează după o anumită vârstă. Avem boală Parkinson și la persoane tinere, așa că nimeni nu este scutit până la urmă. Și riscul există”, a mai spus profesorul Dafin Mureșanu.

Ce putem face pentru prevenție

În ceea ce privește prevenția, profesorul explică faptul că apariția bolii este rezultatul unei combinații complexe între predispoziția genetică, stilul de viață și factorii de mediu.

„Boala, până la urmă, este o validare a unui context complex, context care vine și combină riscurile pe care le ai, riscurile genetice, cu experiența ta de viață și cu presiunea mediului. Când toate aceste elemente se întâlnesc, avem o rezultantă. Rezultanta poate să fie un organism liniștit sau nu”, a explicat medicul.

Acesta subliniază că menținerea unei bune rezerve biologice depinde în mare măsură de obiceiurile zilnice.

„În mod clar, stresul și suprasolicitarea, precum și perturbarea unui mecanism firesc care duce la menținerea unei vieți normale sunt fundamentale. Aici este de menționat echilibrul dat de somn, calitatea somnului, care este foarte importantă, apoi comportamentul nostru vizavi de a fi activi sau nu din punct de vedere fizic, a avea grijă asupra ce și când mâncăm, modul în care ne hidratăm și apoi gestionarea stresului vieții, care este, de fapt, foarte greu de realizat”, a explicat profesorul.

Terapiile moderne schimbă calitatea vieții pacienților

Profesorul Dafin Mureșanu spune că tratamentul medicamentos rămâne primul pas în controlul bolii, însă, pe măsură ce aceasta evoluează, pot apărea limite ale terapiei clasice.

„Tratamentul clasic, tratamentul oral optimizat, este întotdeauna începutul unei terapii raționale și bune. Însă, de multe ori, boala fiind complexă și componenta degenerativă progresând, tratamentele orale nefiind perfecte, o vreme ne fac bine, dar apoi, printr-o stimulare discontinuă, nenaturală a sistemului nervos și a structurilor implicate, apar alte tulburări. Este o boală care progresează atât pe seama evoluției naturale, cât și pe seama complicațiilor induse chiar de tratament. Și atunci vine șansa terapiilor moderne, a terapiilor inovatoare, așa-numitele terapii asistate de dispozitiv, care dau cu totul altă dimensiune și o calitate a vieții. Vreau să vă spun că noi, în România, beneficiem de aceste terapii”, a concluzionat profesorul Dafin Mureșanu.