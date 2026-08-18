Lavinia Șandru: „Profesorii români nu pot fi transformați în profesori de mâna a doua în propria lor țară”

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Revoltă în educația din Mureș. Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL, cere Inspectoratului Școlar Județean Mureș să retragă listele prin care cunoașterea limbii maghiare este impusă drept condiție pentru ocuparea funcției de director în anumite unități de învățământ.

Lavinia Șandru reacționează dur după ce, în județul Mureș, profesori români riscă să nu poată candida pentru funcții de conducere în școli dacă nu cunosc limba maghiară, indiferent de experiența, rezultatele și competențele lor profesionale.

Unul dintre cazurile invocate este cel al Liceului Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni, unde, potrivit informațiilor prezentate de Șandru, funcția de director figurează pe listele Inspectoratului Școlar Județean Mureș cu cerința cunoașterii limbii maghiare, deși unitatea are 20 de clase cu predare în limba română și numai 4 clase cu predare în limba maghiară.

Situația este cu atât mai greu de înțeles, susține liderul PUSL, cu cât populația de etnie maghiară reprezintă aproximativ 11,6% din populația municipiului Târnăveni.

„Este revoltător! Un profesor român poate fi foarte bun, poate avea experiență, rezultate și toate competențele necesare și, cu toate acestea, să i se închidă ușa în nas atunci când vrea să devină director pentru simplul motiv că nu vorbește limba maghiară. Susțin fără echivoc drepturile minorităților. Dar drepturile minorităților nu pot fi apărate încălcând drepturile majorității!”, afirmă Lavinia Șandru.

Președintele BCSC al PUSL solicită Inspectorului Școlar General al județului Mureș să explice public care este temeiul legal în baza căruia a fost introdusă această condiție și să retragă imediat listele dacă ele produc o discriminare nejustificată între cadrele didactice.

„Profesorii români nu pot fi transformați în profesori de mâna a doua în propria lor țară. Nu accept ca unui profesor să i se spună că, indiferent cât este de competent, nu poate deveni director pentru că nu vorbește limba unei minorități. Directorii școlilor trebuie aleși pentru competență, experiență și rezultate. Nu după etnie. Nu după limba maternă. După competență!”, subliniază Lavinia Șandru.

Liderul umanist atrage atenția că respectarea drepturilor minorităților este obligatorie într-o societate democratică, dar aceasta trebuie realizată fără introducerea unor criterii care pot restrânge nejustificat accesul celorlalte cadre didactice la funcții de conducere.

„Mureșul are nevoie de respect între comunități, nu de discriminare. Iar școala trebuie să fie primul loc în care competența contează mai mult decât orice alt criteriu.”, a conchis Lavinia Șandru.