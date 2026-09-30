Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Pensiile trebuie indexate obligatoriu de la 1 ianuarie 2027, nu mai târziu, cu rata inflației din 2025, spune Kelemen Hunor. Liderul UDMR susține și majorarea salariilor din sectorul public și ar prefera o nouă lege a salarizării, însă spune că decizia depinde de viitorul guvern.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Robert Kiss, la Antena 3 CNN, în Parlamentul României.

„Indexarea pensiilor trebuie făcută cu inflația din 2025, că așa scrie legea, nu se poate amâna, trebuie făcută pentru tot anul 2027 și obligatoriu indexarea trebuie făcută de la 1 ianuarie”, a declarat Kelemen Hunor.

El a argumentat că pensiile și salariile au fost înghețate prea mult timp, în timp ce inflația a erodat veniturile oamenilor.

„(...) atunci indexarea pentru cei din sistem, fiindcă au fost înghețate de foarte mult timp, a fost o inflație și în 2025 și 2026, puterea de cumpărare a căzut. Deci din acest punct de vedere, indexarea este obligatorie”, a spus el.

Salariile, tot de la 1 ianuarie

Liderul UDMR spune că, dacă nu va exista o nouă lege a salarizării, și salariile din sectorul public trebuie indexate de la începutul anului.

„La fel și cu salariile, dacă nu facem legea salarizării, indexarea salariilor ar trebui făcută tot de la 1 ianuarie”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a detaliat că o astfel de lege ar aduce creșteri mai ales pentru cei cu venituri mici.

„Eu aș prefera legea care rezolvă și problemele din sistemul salariilor publice, acele discrepanțe care tot s-au adunat. Înseamnă și o creștere salarială, mai ales pentru cei care au salarii mai mici în educație, cei care intră în sistem și la pensii”, a spus liderul UDMR.

„Indexarea cu... acuma nu mai știu care este cifra din 2025, cifra de inflație, dar aia ar trebui dată, undeva pe la 7%, nu știu exact care a fost cifra finală. Nu am datele la mine și nu vreau să vorbesc despre cifre, dar trebuie să mergem spre acea indexare care înseamnă inflația din 2025”, a precizat el.

Rectificarea bugetară, blocată fără guvern

Kelemen Hunor a avertizat că, dacă Guvernul Mureșan nu trece de votul din Parlament, nu va avea cine să facă rectificarea bugetară, ceea ce s-a și întâmplat în urma votului de miercuri.

„Dacă nu trece Guvernul... dacă nu trece, atunci nu are cine. Acest Guvern nu are această capacitate. Asta trebuie să înțelegem. Nu mai vor colegii să stea în guvernul interimar, nu mai vrea premierul să stea la Palatul Victoriei. Eu de foarte multe ori discut cu ei, cu colegii mei; toată lumea este extrem, extrem de frustrată că nu poate să facă nimic”, a spus liderul UDMR.

Întrebat cine își va asuma responsabilitatea pentru blocaj, Kelemen Hunor a spus că toate partidele care au guvernat vor plăti.

„Toți ni le vom asuma. Nu există nicio îndoială. Fiecare care am fost la guvernare, de la PSD, PNL, USR. Noi toți ni le vom asuma, vrem, nu vrem. Asta se va întâmpla. Vom fi pedepsiți cu toții, fiindcă oamenii, și pe bună dreptate, spun: «Domnule, vă certați, vă ocupați doar de voi înșivă și nu de societate»”, a declarat el.