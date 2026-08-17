Diferențele dintre toxiinfecția alimentară și o simplă indigestie. Ce pași trebuie urmați pentru detoxifierea organismului după vacanță

Diferențele dintre toxiinfecția alimentară și o simplă indigestie. Sursa foto: Getty Images

Claudia Manea-Mahu, medic primar gastroenterologie și medicină internă, a explicat în platoul emisiunii "Sfat de sănătate", de la Antena 3 CNN, care este diferenţa între indigestie şi toxiinfecție alimentară. Specialista a subliniat şi faptul că, după vacanță, organismul nostru poate avea nevoie de o perioadă de revenire la un ritm echilibrat. O hidratare bună, alimentele verzi și mesele gătite în casă pot ajuta la o alimentație mai ușoară, în timp ce reducerea zahărului și a alcoolului contribuie la acest proces. La fel de importante sunt somnul suficient și mișcarea regulată, pentru recăpătarea energiei și a unei rutine sănătoase.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Întâi, să vedem diferența dintre toxiinfecția alimentară și indigestie, pentru că ni se întâmplă foarte des să avem aceste probleme când mergem în concediu și ne stricăm vacanța.

Dr. Claudia Manea-Mahu, medicul gastroenterolog: Eu sper să fie doar indigestie pentru că indigestia este doar o reacție a tubului digestiv la ce, cum și cât mâncăm – dacă am mâncat mai multe alimente ultraprocesate, dacă am consumat ceva alcool, riscăm să facem o indigestie.

Ulterior, specialista a mai făcut următoarele precizări: "Dar indigestie merge ca un tablou clinic mai ușor... Poate cu o stare de balonare, un disconfort, un pic de greață și care trece dacă luăm repaus. Pe când toxinfecția alimentară este o toxinfecție – o infecție a organismului din cauza unei toxine eliberată de o bacterie de virus și pe care o luăm alimentar".

Principalele simptome ale intoxicației alimentare

greață;

durerile abdominale;

vărsăturile;

pierderea apetitului;

febra ușoară;

starea de slăbiciune;

durerea de cap.

Epidemiile de intoxicaţie alimentară sunt mai des întalnite în sezonul cald şi sunt favorizate de nerespectarea regulilor de igienă alimentară.

Principalele simptome ale indigestiei

durere epigastrică;

senzația de arsură;

sațietatea precoce;

balonare;

greață,

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Bun, să sperăm că nu ni se întâmplă aceste lucruri. Ce facem când ne întoarcem din vacanță astfel încât ficatul nostru să ne mulțumească? Este reală această detoxifiere? Avem nevoie de un detox, adică, în vacanță, ne putem intoxica?

Dr. Claudia Manea-Mahu, medicul gastroenterolog: Ne intoxicăm cronic. Nu cred neapărat că în vacanță ne intoxicăm, dar cu siguranță venim mult mai relaxați. Dar, în vacanță, chiar facem cumva abuz de dulciuri, de alimente procesate, de alcool, din păcate. Și da, pot să zic că cei care au deja o afecțiune metabolică sau sunt supraponderali sau au o încărcare grasă, diabet sau o altă boală metabolică pot suferi mai mult. Chiar și cei care sunt foarte sănătoși pot să vină cu un disconfort.

Detox după vacanță

hidratare multă;

alimente verzi;

fără zahăr și alcool;

gătit în casă;

somn, mișcare regulată.

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: Haideți să vorbim despre concret ce facem în primele şapte zile de când ne-am întors din concediu astfel încât ficatul să ne mulțumească. Și ce nu facem sub nicio formă.

Dr. Claudia Manea-Mahu, medicul gastroenterolog: În primul rând, luăm o pauză, luăm un repaus alimentar. Asta nu înseamnă că nu mâncăm, înseamnă că putem mânca mai multe legume, putem mânca fiert, fript, copt. Da, putem să mâncăm mese mici cantitativ, să ne hidratăm mai mult și să nu uităm că mișcarea și somnul fac minuni. Deci, în principiu, trebuie să revenim, cumva, la normalitate și la o stare de echilibru care face bine nu numai ficatului, ci întregului organism.

După vacanţă, ficatul are sau nu nevoie de detox

Andreea Cigolea, prezentatoare Antena 3 CNN: În încheiere, un simptom care ne indică faptul că ficatul nostru ar fi bolnav și că ar trebui să mergem la un medic.

Dr. Claudia Manea-Mahu, medicul gastroenterolog: Ficatul nu doare. Ficatul este foarte tolerant cu noi, el poate să dea ceva simptomatologie la cei care au deja o afecțiune. Dacă manifestările, cum ar fi: balonare, durere abdominală, greață, dacă ele persistă, atunci ar trebui făcut un control la medic, cu siguranţă.