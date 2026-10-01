Bruxellesul amenință România cu procedura de infringement din cauza platformelor din Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 14:18 01 Oct 2026 Modificat la 14:22 01 Oct 2026

Exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă din 2027. Foto: OMV Petrom/Facebook

Comisia Europeană a avertizat, joi, România și Polonia, că riscă declanșarea procedurii de infringement din cauza exploatărilor maritime de petrol și gaze pe care le derulează, informează Agerpres, care citează un comunicat al Executivului comunitar.

Executivul de la Bruxelles a decis să trimită la București și Varșovia avize motivate în care celor două state membre li se cere să respecte "pe deplin" normele UE privind siguranţa operaţiunilor offshore de petrol și gaze din Directiva 2013/30/UE.

Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement.

Directiva 2013/30/UE urmăreşte să reducă accidentele majore în operaţiunile petroliere şi gaziere offshore şi să limiteze consecinţele acestora asupra vieţii umane, a mediului marin şi a economiilor costiere.

Comisia Europeană: Polonia şi România nu îşi îndeplinesc pe deplin obligațiile

Potrivit comunicatului, Comisia consideră că Polonia şi România nu îşi îndeplinesc pe deplin unele dintre obligaţiile care le revin în temeiul normelor UE de a preveni eventualele accidente la instalaţiile offshore pentru operaţiunile petroliere şi gaziere şi de a interveni pentru a le face faţă.

Având în vedere cererea de energie la nivelul UE, aceste operaţiuni offshore contribuie la o aprovizionare sigură cu energie, se menționează în documentul citat.

Normele UE privind siguranţa activităţilor offshore sunt importante, deoarece un accident produs într-o ţară poate cauza daune economice şi de mediu şi vecinilor săi. Satele membre au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi pentru a remedia deficienţele identificate de Comisie.

Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită Polonia şi România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Ce exploatări offshore ale României intră sub incidența directivei menționate de Comsie

În cazul României, intră sub incidența directivei europene perimetrele din zona de mică adâncime a Mării Negre, adică:

Perimetrul Istria (cu zăcămintele Lebăda Est, Lebăda Vest, Sinoe, Pescăruș și Delta), exploatat de OMV Petrom, unde operează mai multe platforme marine fixe și mobile.

Proiectul Dezvoltare Gaze Midia (MGD) (perimetrele Ana și Doina) – operat de Black Sea Oil & Gas (BSOG), unde producția efectivă de gaze a început în anul 2022.

De asemenea, este vizat perimetrul Neptun Deep (zăcămintele Domino și Pelican Sud), cel mai important proiect de gaze naturale din apele adânci ale României, dezvoltat în parteneriat de OMV Petrom și Romgaz.