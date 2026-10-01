Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat

Putin a ordonat dezgroparea moaștelor unui cneaz ca să le trimită pe frontul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Soldații ruși ar fi pierdut fragmente din moaștele cneazului medieval Dmitri Donskoi în timpul retragerii din zona orașului Lîman, în regiunea Donețk, scrie The Moscow Times. Moaștele fuseseră dezgropate și trimise pe frontul din Ucraina ca să-i încurajeze pe militarii ruși. Chiar Vladimir Putin s-a rugat la ele și a spus că sunt ”miraculoase”.

Potrivit informației apărute pe contul de Telegram Alex Parker, relicvele se aflau în apropierea frontului. Pe un alt cont, ”Kremliovskaia tabakerka”, scrie că militarii ruși participau la o slujbă religioasă când zona a fost atacată. Aceștia ar fi fost nevoiți să abandoneze și să se retragă în grabă.

Biserica Ortodoxă Rusă neagă însă informațiile. ”Este o invenție și putem presupune că este răspândită cu intenții ostile Bisericii”, a declarat Vahtang Kipșidze, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse.

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În luna iulie, restauratorii au deschis sarcofagul lui Dmitri Donskoi din Catedrala Arhanghelului, de la Moscova. Dmitri Donskoi a fost un cneaz rus cunoscut pentru victoria obținută în 1380 împotriva armatei Hoardei lui Mamai, în bătălia de la Kulikovo.

Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat atunci că au fost găsite moaștele cneazului, canonizat în 1988, și a propus ca o parte dintre acestea să fie trimise militarilor ruși care luptă în Ucraina. Înainte ca fragmentele să fie trimise pe front, Vladimir Putin a mers să se roage la moaștele lui Dmitri Donskoi.

Mici fragmente din rămășițele cneazului au fost puse în racle speciale și transportate în apropierea liniei frontului, a explicat jurnalista Ksenia Lucenko, autoarea canalului ”Ortodoxie și zombi”.

Nu este pentru prima dată când armata rusă primește astfel de relicve religioase. Pe front au mai fost duse fragmente din moaștele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Petru și Fevronia de Murom, ale Sfântului Luca al Crimeei și ale Matronei din Moscova, precum și mai multe icoane.

Informațiile apar în timp ce forțele ucrainene desfășoară o amplă ofensivă în regiunea Donețk. Potrivit sursei citate, aceasta ar fi cea mai mare operațiune ofensivă a armatei ucrainene în zonă din 2022.

În cadrul operațiunii ”Vivaldi”, trupele ucrainene ar fi reușit să împingă înapoi forțele ruse din apropierea orașului Lîman și să încercuiască unități ruse care înaintau spre Sloviansk.

Potrivit estimărilor Rochan Consulting, armata ucraineană ar fi recucerit aproximativ 240 de kilometri pătrați. Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, susține că alți 250 de militari ruși au fost luați prizonieri. ”Rușii s-au predat cu unități întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a declarat Bilețki.