Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis cu maturități între 2 și 10 ani. Ce dobânzi se oferă și unde se poate subscrie

1 minut de citit Publicat la 15:29 01 Oct 2026 Modificat la 15:29 01 Oct 2026

Ministerul de Finanțe (foto) a lansat o nouă ediție de titluri de stat Fidelis. Foto: Wikimedia Commons

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 2 - 9 octombrie 2026, o nouă ediție Fidelis, Potrivit instituției, noua emisiune de titluri de stat vine cu dobânzi de până la 7,75% la instrumentele în lei și de până la 6,60% la cele în euro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie la titlurile Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul BT Capital Partners, Salt Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille (în parteneriat cu Libra Bank).

Titlurile Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în acest program vor beneficia de următoarele dobânzi neimpozabile, valabile pentru emisiunea în lei:

6,60% la titlurile cu scadența la 2 ani;

7,60% pentru cele scadența la 2 ani, pentru donatorii de sânge;

7,15% la o scadență de 4 ani;

7,75% la instrumentele cu scadența la 10 ani.

În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani și de 6,60% la cele cu scadența la 10 ani. În cazul donatorilor de sânge, dobânda titlurilor cu scadența de 3 ani este de 5,50%.

Donatorii de sânge beneficiază de condiții speciale la subscrierea titlurilor Fidelis

Donatorii beneficiază de două tranșe speciale, una în lei, iar cealaltă, în euro. Prima tranșă specială este cea emisă în lei, cu scadență la 2 ani și oferă o dobândă de 7,60%. Cea de-a doua tranșă specială este emisă în euro, cu scadență la 3 ani și va avea o dobândă de 5,50%.

Donatorii-investitori se beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

La titlurile în euro, pragul de subscriere este redus de la 1.000 de euro la 100 euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro. Donatorii trebuie să facă dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026.

Dobânzile obținute prin titlurile Fidelis sunt neimpozabile

Potrivit Ministerului de Finanțe, investitorii în titlurile de stat Fidelis au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de cotația de pe bursă.

De asemenea, veniturile obținute prin deținerea titlurilor (adică dobânzile) sunt neimpozabile.

Instituția reamintește că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.