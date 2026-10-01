Record la pompă: motorina a ajuns la 2,24 euro pe litru în UE. România, printre țările cu maxime istorice

2 minute de citit Publicat la 16:38 01 Oct 2026 Modificat la 17:10 01 Oct 2026

Record la pompă: motorina a ajuns la 2,24 euro pe litru în UE. Foto: Getty Images

Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană a ajuns la un nivel record de 2,24 euro pe litru, față de 1,59 euro înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, potrivit datelor Comisiei Europene publicate joi.

Douăsprezece state membre au înregistrat noi maxime istorice, printre care Belgia, Italia, România și Polonia, potrivit AFP. Scumpirile pun și mai multă presiune pe bugetele gospodăriilor. O analiză Euronews arată că, în Bulgaria, umplerea unui rezervor de 50 de litri cu motorină costă acum echivalentul a peste 15% din salariul minim brut lunar.

Cele mai recente date ale Comisiei Europene arată că motorina, principalul carburant folosit în transportul rutier de marfă și de utilajele agricole, a depășit 2,50 euro pe litru în Danemarca, Țările de Jos și Finlanda și a ajuns la 2,44 euro în Germania.

În Belgia, unde prețurile au atins un nivel record, motorina costa în medie 2,43 euro pe litru luni, față de 2,39 euro în săptămâna precedentă.

În Italia, prețul a crescut cu șapte cenți, până la 2,35 euro pe litru. În Franța, benzinăriile, cu excepția celor din teritoriile de peste mări și din Corsica, afișau un preț mediu de 2,37 euro pe litru, în ușoară scădere.

La nivelul întregii Uniuni Europene, prețul motorinei a crescut în medie cu un cent pe litru în ultima săptămână.

Datele din buletinul săptămânal al Comisiei Europene privind piața petrolului includ taxele, care diferă de la o țară la alta și reprezintă, în medie, aproximativ 40% din prețul plătit la pompă în UE.

În schimb, cifrele nu iau în calcul ajutoarele țintite acordate în unele state, cum este cazul sprijinului pentru șoferii care parcurg distanțe mari în Franța.

Media UE este calculată în funcție de consumul de carburant al fiecărei țări în 2024. În februarie, aceasta era de 1,59 euro pe litru, înainte ca atacurile americano-israeliene asupra Iranului să declanșeze războiul din Orientul Mijlociu.

Prețurile carburanților au crescut puternic din februarie, pe fondul închiderii efective a Strâmtorii Hormuz, o rută esențială pentru transportul combustibililor fosili din Golf. Ulterior, blocada impusă de rebelii Houthi exporturilor saudite prin Marea Roșie și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au perturbat și mai mult aprovizionarea.

Problemele de aprovizionare nu sunt însă singurul factor care împinge prețurile în sus. Marjele de rafinare din Europa, adică diferența dintre costul țițeiului și valoarea angro a carburanților obținuți din acesta, au rămas și ele ridicate.

Experți ai Băncii Centrale Europene au declarat pentru Euronews, în septembrie, că marjele pentru motorină urmau să atingă un vârf în octombrie, potrivit cotațiilor futures disponibile la acel moment.

Cât costă motorina în România

În România, prețul mediu al motorinei a ajuns la aproximativ 10,95 lei pe litru, potrivit datelor valabile la 1 octombrie. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri un șofer plătește în jur de 547 de lei.

Scumpirea vine în ciuda faptului că Guvernul a menținut și pentru perioada 1-15 octombrie reducerea cu 25% a accizei la motorina standard, pe fondul presiunilor persistente de pe piața carburanților. Ministerul Finanțelor reevaluează măsura la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

La prețul actual, acciza redusă este de aproximativ 2,10 lei pe litru, iar împreună cu TVA, taxele reprezintă circa 36,5% din prețul motorinei.