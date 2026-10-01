Un nou mesaj de la Kremlin, după ce Rusia a trimis către NATO o ameninţare nucleară: "Obiectivul e securitatea Kaliningradului"

Rusia a trimis către NATO o ameninţare nucleară. Foto: Profimedia Images

Scrisoarea recentă a Rusiei către NATO în care evidenţiază posibilitatea de a recurge la arme nucleare dacă alianţa occidentală ar încerca să izoleze Kaliningradul nu ar trebui să fie privită drept agresivă, a dat asigurări Kremlinul joi, adăugând că obiectivul Moscovei este de a garanta securitatea exclavei ruse de la Marea Baltică, notează Agerpres.

Într-un document trimis Alianţei Nord-Atlantice şi consultat de Reuters, Moscova a acuzat NATO de atitudine ''periculoasă şi nesăbuită'' ce implică ''riscuri mari de izbucnire a unui conflict armat direct''.

De asemenea, Kremlinul susţine că Rusia poate deja lucra cu Statele Unite cu privire la proiecte economice reciproc avantajoase, Moscova considerând nefericit faptul că SUA continuă să facă o legătură între acordurile economice şi încheierea războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dialogul dintre Moscova şi Washington continuă, el referindu-se la discuţiile recente purtate în SUA de Kiril Dmitriev, emisar al preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Miercuri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că nu există o ameninţare iminentă pentru teritoriul Alianţei Nord-Atlantice şi că evaluarea ameninţării ruse este neschimbată faţă de acum trei săptămâni, trei luni sau un an.

''Dacă Rusia ar vrea să acţioneze împotriva Finlandei, o ţară baltică, Poloniei sau oricărei alte ţări NATO, ar exista o consolidare militară'', a spus Rutte. El a accentuat că NATO este o alianţă pur defensivă şi că Rusia ar trebui să renunţe la ameninţările nucleare.

Mark Rutte a precizat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea convenţională şi nucleară a Europei.