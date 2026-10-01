Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe românii care se află sau urmează să călătorească în Spania, Comunitatea Autonomă Valenciană, că Agenţia Meteorologică de Stat - AEMET a emis o atenţionare de cod roşu de ploi abundente în provinciile Valencia şi Castellon, pentru zilele de 1 şi 2 octombrie.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a AEMET https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.