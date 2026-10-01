Poliția germană a golit vila de lux a unor români care vindeau mașini scumpe second-hand. A fost descoperit și trucul lor murdar

2 minute de citit Publicat la 15:47 01 Oct 2026 Modificat la 15:47 01 Oct 2026

Percheziții în vila de lux a unor români din Germania acuzați de fraude și înșelăciuni FOTO: Poliția Germania

Anchetatorii germani au descins miercuri în vila de lux din districtul Offenbach a unor români acuzați de fraude, înșelăciuni la vânzarea de mașini second-hand și obținerea ilegală de ajutoare sociale în Germania. Au fost ridicate mai multe mașini scumpe și saci întregi cu produse de lux, între care genți de designer, ceasuri, bijuterii, dar și zeci de mii de euro cash.

Trei cetățeni români și un cetățean belgian sunt vizați de ancheta, potrivit Bild.

Perchezițiile, coordonate de Parchetul General din Frankfurt pe Main, au fost desfășurate împreună cu Serviciul de Investigații Fiscale din Hessa și Poliția din sud-estul landului. Aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali au participat la operațiune, alături de doi câini specializați în detectarea banilor și doi procurori.

Suspecții ar fi făcut afaceri cu mașini second-hand

Potrivit anchetatorilor, cei patru suspecți, cu vârste între 26 și 46 de ani, care fac parte din aceeași familie, ar fi organizat dintr-o vilă din Rödermark operațiuni de comerț cu mașini second-hand de mare valoare.

Autoritățile germane suspectează că cele mai multe tranzacții ar fi fost derulate prin intermediul unor societăți înregistrate în străinătate, pentru a evita plata integrală a taxelor datorate.

În perioada mai 2023 - aprilie 2026, veniturile obținute din vânzarea automobilelor nu ar fi fost declarate integral autorităților fiscale, iar TVA-ul aferent nu ar fi fost achitat. Prejudiciul estimat de anchetatori pentru această componentă a dosarului este de aproximativ 324.000 de euro.

Anchetatorii suspectează și utilizarea unor tranzacții între companii din Uniunea Europeană pentru a beneficia de scutirea de TVA, deși condițiile legale pentru aplicarea acesteia nu ar fi fost îndeplinite.

Mașini cu kilometraj modificat

Dosarul vizează și presupuse fraude la vânzarea automobilelor.

În cazul unui român în vârstă de 30 de ani, anchetatorii verifică suspiciuni potrivit cărora acesta ar fi modificat kilometrajul unor mașini pentru a afișa un număr mai mic de kilometri decât cel parcurs în realitate.

Faptele investigate ar fi fost săvârșite în martie și aprilie 2026. Prin modificarea kilometrajului, automobilele puteau fi vândute la prețuri mai mari.

Autoritățile estimează că, în urma acestor presupuse fraude, bărbatul ar fi obținut aproximativ 34.000 de euro în plus față de prețurile care ar fi fost încasate în mod normal.

Suspecții ar fi încercat să ascundă probe

În momentul intervenției, membrii familiei ar fi aruncat peste gard, în curtea vecinilor, mai multe genți cu diverse lucruri. Obiectele au fost ulterior recuperate și verificate de anchetatori.

Perchezițiile au continuat timp de mai multe ore.

Din vilă au fost ridicate automobile de lux, ceasuri, bijuterii și bani cash.

Fraude și cu ajutoare sociale

Ancheta germană vizează și presupusa obținere ilegală de ajutoare sociale.

Un român în vârstă de 26 de ani și o româncă de 46 de ani sunt suspectați că nu ar fi declarat veniturile obținute din comerțul cu automobile către centrul local pentru ocuparea forței de muncă.

Potrivit anchetatorilor, veniturile nedeclarate le-ar fi permis celor doi să încaseze ajutoare sociale în valoare totală de aproximativ 36.000 de euro.

Acuzațiile sunt în continuare investigate și urmează să fie clarificate în cadrul procedurilor judiciare.

Două persoane au fost arestate

În timpul operațiunii au fost arestați doi bărbați de 45 și 30 de ani.

Potrivit autorităților germane, pe numele celor doi existau deja mandate de arestare emise de Tribunalul Districtual din Darmstadt.

Ancheta este coordonată în continuare de Parchetul General din Frankfurt pe Main.

Ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck, a declarat pentru Bild: „M-a impresionat faptul că a fost confiscat un număr mare de mașini de lux. Nu se poate ca cei care se laudă cu astfel de bunuri de lux să primească în același timp ajutoare sociale sau să plătească impozite doar pentru sume mici”.