De la ce distanță te poate lua, de fapt, radarul. Ce prevede legislația

Distanța efectivă de la care un anumit aparat poate realiza măsurarea depinde de tipul și caracteristicile tehnice ale cinemometrului. Foto: Agerpres

Mulți șoferi cred că radarul poate înregistra o mașină doar atunci când aceasta ajunge foarte aproape de aparat. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Distanța de la care poate fi măsurată viteza nu este aceeași pentru toate aparatele radar, iar legislația din România nu stabilește o singură distanță la care orice radar trebuie să „prindă” un autoturism.

Ceea ce prevăd normele oficiale este că cinemometrele sunt aparate de măsurare care pot determina, de la distanță, viteza autovehiculelor aflate în mișcare. În această categorie intră cinemometrele radar, care funcționează pe baza efectului Doppler, dar și cele laser.

Nu există o distanță universală pentru toate radarele

Norma de metrologie legală NML 021-05, aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală, face diferența între mai multe tipuri de cinemometre.

Există aparate radar care determină viteza pe baza efectului Doppler, aparate care măsoară timpul în care un vehicul parcurge o anumită distanță și aparate laser, cunoscute și sub denumirile LADAR sau LIDAR.

Prin urmare, întrebarea „de la câți metri te ia radarul?” nu are un singur răspuns valabil pentru toate aparatele.

Distanța efectivă de la care un anumit aparat poate realiza măsurarea depinde de tipul și caracteristicile tehnice ale aparatului și de condițiile în care acesta este utilizat.

Ce se întâmplă cu radarele TruCAM II

În România, unul dintre aparatele folosite de Poliția Rutieră este TruCAM. Poliția Română utilizează aceste aparate inclusiv în cadrul sistemului e-SIGUR.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că radarele mobile TruCAM II sunt amplasate pe trepiede, în afara părții carosabile, și sunt setate pe modul automat. Aparatele înregistrează imaginile și datele vehiculelor care depășesc limita de viteză de pe sectorul respectiv de drum. Printre datele colectate se află numărul de înmatriculare, locul unde a fost făcută detecția, viteza maximă admisă și viteza cu care circula vehiculul.

Șoferul nu trebuie neapărat oprit

O altă schimbare importantă este modul în care sunt sancționate abaterile surprinse de radarele mobile.

În cazul sistemului e-SIGUR, mașina poate fi înregistrată fără ca șoferul să fie oprit de poliție. Înregistrarea este transmisă pentru verificare, iar după identificarea conducătorului auto, procesul-verbal poate fi comunicat la domiciliu.

MAI precizează că e-SIGUR este operațional la nivel național, iar radarele sunt amplasate în zone cu risc rutier. Înregistrările sunt analizate ulterior, iar sancțiunile sunt aplicate după identificarea conducătorului auto.

Sistemul a devenit operațional la 1 ianuarie 2025.

În martie 2026, Ministerul Afacerilor Interne a precizat din nou că e-SIGUR este deja utilizat operațional de Poliția Română și că sistemul nu trebuie confundat cu proiectele de extindere prin integrarea altor sisteme de monitorizare a traficului.

Așadar, de la ce distanță te poate înregistra radarul?

Răspunsul corect este: nu există o singură distanță valabilă pentru toate radarele.

Aparatele radar sunt proiectate să măsoare viteza de la distanță, iar tipul aparatului și caracteristicile sale tehnice sunt cele care determină modul în care se face măsurarea. Normele metrologice nu stabilesc o regulă simplă de tipul „orice radar trebuie să înregistreze de la X metri”.

În cazul aparatelor TruCAM II folosite de Poliția Română, faptul că sunt amplasate pe trepied și pot funcționa automat înseamnă că șoferul nu trebuie să ajungă în dreptul polițistului sau să fie oprit pentru ca abaterea să fie înregistrată.

Cel mai important este că nu distanța față de radar îl protejează pe șofer, ci respectarea limitei de viteză. Sistemele actuale de monitorizare pot înregistra abaterea și fără oprirea imediată a autoturismului, iar imaginile și datele sunt ulterior verificate de polițiști.