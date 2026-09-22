O româncă din Spania l-a păcălit pe un bărbat de 82 de ani că are o relaţie cu el şi i-a luat 400.000 de euro

Povestea de dragoste falsă a fost descirsă de tribunalul din Quipuzcoa drept o „escrocherie amoroasă”. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat de 82 de ani din San Sebastián, în Spania, a fost escrocat cu aproape 400.000 de euro de o româncă. Cei doi s-au cunoscut într-un restaurant de la Bruxelles, iar femeia l-a făcut să creadă că îl iubeşte. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a condamnat-o pe româncă la patru ani de închisoare pentru fraudă.

Hotărârea, emisă pe 13 iulie, descrie în detaliu cum bărbatul, văduv după mai bine de 60 de ani de căsnicie, a fost convins timp de aproape doi ani că este într-o relație reală cu o femeie pe care a cunoscut-o într-un restaurant din Bruxelles, relatează presa spaniolă.

Începutul poveştii dintre cei doi

Bărbatul avea 82 de ani când a întâlnit-o pe inculpată la un restaurant din Bruxelles, în data de 25 ianuarie 2022. Era văduv de trei ani, după mai bine de șase decenii de căsnicie, iar de atunci, singurătatea îl apăsa. Femeia, la rândul ei, se pare că avea intenții clare. „Din acea zi, profitând de vulnerabilitatea bărbatului din cauza vârstei și a singurătății sale și cu scopul de a obține un câștig financiar ilicit, l-a făcut să creadă că are un interes romantic pentru el și că va fi partenera lui”, a concluzionat Tribunalul Provincial din GIPUZO într-o hotărâre care detaliază cum înșelăciunea a durat aproape doi ani și s-a încheiat cu o pierdere de 397.205 euro în averea bărbatului din San Sebastián.

Întâlnirea de la restaurantul din capitala Belgiei a fost începutul acestei povești. În ziua aceea, femeia a sosit însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei, deși ulterior s-a descoperit că nu era. Managerul restaurantului a aranjat ca cei doi să stea lângă victimă. Bărbatul avea să deducă ulterior din această mişcare că aceste persoane aveau deja informații despre viața lui. În timpul conversației lor, femeia acuzată a menționat că ar dori să ia lecții de chitară. Bărbatul nu mai oferise acest gen de lecţii, dar a făcut o excepție. În aceeași seară, acesta a primit un mesaj de la româncă. „I-a spus că este un om excepțional și că vrea să-l vadă din nou.”

Astfel au aranjat să se întâlnească la prânz a doua zi. Bărbatul i-a spus că se gândește să se mute în Spania și că văzuse un complex rezidențial care îl interesa. Femeia i-a mărturisit că i se poate alătura și că ar putea locui împreună. El a avertizat-o că „vârstele lor erau incompatibile”, dar ea a răspuns că nu conta. Ba chiar i-a spus chiar că fusese cu un bărbat mai tânăr care o părăsise ulterior pentru o altă femeie.

Încă de la început, apropiații victimei din Bruxelles l-au avertizat că totul pare ciudat. Dar bărbatul era singur. „Nu-mi place să fiu singur”, a explicat el în timpul procesului. Era văduv de trei ani, după 60 de ani de căsnicie, iar această relație părea o oportunitate de a avea din nou companie.

Așa a început o poveste de dragoste falsă pe care tribunalul din Quipuzcoa a descris-o drept o „escrocherie amoroasă” și în care se consideră că femeia, de naționalitate română, a folosit legătura efectivă ca o „momeală” pentru a obține mai multe sume de bani și chiar un apartament pe numele ei pentru care nu a plătit niciodată. O casă în San Sebastián și primele plăți în numerar

După ce și-au petrecut începutul relației împreună la Bruxelles, cuplul a decis câteva luni mai târziu să se stabilească în localitatea San Sebastián. S-au mutat într-o proprietate pe care bărbatul avea să o cumpere în cele din urmă pe 7 iunie 2022, pentru 264.119 euro. Conform hotărârii instanței, femeia l-a convins pe bărbat să-i doneze jumătatea sa din proprietate, evaluată la 132.055 euro, în loc să-i lase pur și simplu acea parte drept moștenire. Pentru a finaliza tranzacția, a participat chiar și un avocat român cunoscut de româncă, iar victima a plătit chiar şi cheltuielile de călătorie și cazare în GIPUZA.

După achiziționarea casei, au început solicitările de bani. Acuzata l-a convins pe bărbat că are nevoie de fonduri pentru a cumpăra o casă în România pentru mama ei și că, în cele din urmă, casa îi va aparține. Pe baza acestei promisiuni, a primit patru transferuri mari: 50.000 de euro în noiembrie 2022, 70.000 de euro în februarie 2023, 75.000 de euro în iunie și încă 38.500 de euro în septembrie, în total, 233.500 de euro. Ulterior, românca i-a spus bărbatului că locuința fusese deja achiziționată, dar că avea nevoie de renovări și că erau necesari mai mulți bani.

Pe măsură ce cererile ei de bani au crescut, relația nu s-a dezvoltat așa cum își imaginase el. Au dormit împreună când ea nu călătorea, dar el a recunoscut că nu au consumat niciodată o relație sexuală. Chiar și așa, așteptările lui au depășit cu mult simpla locuire împreună. „Mă gândeam că aș putea chiar să am un copil cu această nouă parteneră”, a declarat acesta. Hotărârea precizează că bărbatul a continuat să creadă în acel plan de viață. „Nu m-am lăsat copleșit de sentimente, dar aș fi vrut să mă duc să locuiesc cu ea, ceea ce îmi promisese”, a explicat acesta. Mai târziu, în mărturia sa, a rostit o frază care rezumă starea sa de spirit: „Am vrut să cred că am fost foarte norocos”.

Retrageri de numerar, programări medicale false și despărţirea în prezenţa poliţiei

Totuși, au început să apară îndoieli. La un moment dat, bărbatul și-a dat seama că îi lipsea cardul de credit din portofel, situaţie care coincidea cu plecarea grăbită a femeii. Când a întrebat-o, aceasta a negat că i l-ar fi luat și chiar a sugerat că poate cineva i-a clonat cardul. Tribunalul GIPUZCO a reținut că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, femeia a efectuat 63 de retrageri de numerar din contul bărbatului, în valoare totală de 21.770 de euro, fără știrea sau consimțământul acestuia. Au existat și alte transferuri și cereri de bani.

La un moment dat, a apărut chiar și un presupus văr, cerând rambursarea unor sume de bani. Bărbatul a început să suspecteze că ceva nu este în regulă. Până atunci, cumpărase casa din San Sebastián, trimisese sute de mii de euro în România și încă mai avea în jur de 150.000 de euro în cont. Pe deasupra, consilierul său bancar din Bruxelles l-a avertizat că banii săi se diminuau „drastic”.

Bărbatul și-a dat seama că unele dintre explicațiile primite de la femeie nu corespundeau realității. Aceasta l-a asigurat că lucrează într-un restaurant, lucru despre care a descoperit ulterior că nu era adevărat. De asemenea, femeia petrecea perioade lungi departe de casă și pretindea că se află în România. În această perioadă a aflat și că ea întâlnise un alt bărbat. Cu altă ocazie, femeia i-a spus că are nevoie de 500 de euro pentru un test medical. El a sunat la spital și i s-a spus că nu existau examene medicale programate. A doua zi, românca i-a cerut bani pentru un avocat român. „În acele zile, ea mi-a luat 3.000 de euro”, a mărturisit el în instanță. În cele din urmă, confruntat cu o serie de incidente similare, avocatul său din San Sebastián a intervenit. Când bărbatul a vrut să se întâlnească cu el, femeia a insistat să-l însoțească și a refuzat să părăsească întâlnirea, în ciuda faptului că i s-a cerut acest lucru. A fost necesar să se apeleze la Poliția Națională pentru a o determina să părăsească incinta. Victima a decis apoi să părăsească definitiv casa. Și-a făcut o valiză mică și a plecat însoțit de avocatul său și escortat de ofițeri de poliție. După cum a explicat la proces, în acel moment îi mai rămăseseră „puțin peste o sută de mii de euro”.

Patru ani de închisoare și despăgubiri de 265.150 de euro

Potrivit Tribunalului Provincial din GIPUZCOA, toate aceste fapte se încadrează în ceea ce sentința emisă pe 13 iulie a numit o „escrocherie amoroasă”. Instanța a considerat că femeia l-a făcut pe bărbat să creadă că avea o relație romantică cu el și că trăiau împreună, când, în realitate, aceasta a folosit această legătură ca pe o „momeală” pentru a obține câștiguri financiare.

Judecătorii au respins argumentul apărării conform căruia bărbatul a predat de bunăvoie banii și jumătate din casă pentru că a vrut să o ajute pe femeie. Faptul că a efectuat personal transferurile, se arată în hotărâre, nu exclude existența fraudei dacă transferul de active a rezultat din înșelăciune. În hotărârea sa, tribunalul din GIPUZA a considerat dovedit că femeia a primit 233.500 de euro pentru presupusa achiziționare a unei locuințe pentru mama sa în România, pe lângă alte sume, și că a efectuat 63 de retrageri de numerar din contul bărbatului, în valoare totală de 21.770 de euro, fără știrea sau consimțământul acestuia. Aceasta se adaugă la donația de 132.055 de euro, corespunzătoare jumătății proprietății din San Sebastián.

Instanța a acordat o importanță deosebită rapoartelor de expertiză privind victima. Specialiștii au concluzionat că acesta și-a păstrat intacte abilitățile cognitive și nu suferea de o tulburare psihiatrică, dar au observat un deficit socio-emoțional care îl făcea deosebit de vulnerabil la manipulare în deciziile financiare legate de situații emoționale. Instanța a stabilit că această vulnerabilitate a fost exploatată de inculpat. Hotărârea a considerat, de asemenea, mărturia bărbatului „fermă și consistentă”, coroborată în continuare de documente bancare, acte de proprietate, înregistrări de transfer și expertize. Pe baza tuturor acestor dovezi, instanța a concluzionat că diversele tranzacții au făcut parte din aceeași schemă frauduloasă.

Prin urmare, tribunalul a considerat că faptele constituie o infracțiune continuată de fraudă agravată, având în vedere suma implicată, care depășește 250.000 de euro. Pedeapsa decisă de judecători este de patru ani de închisoare și o amendă de doisprezece luni, cu o plată zilnică de șase euro. În plus, femeia trebuie să despăgubească victima cu 265.150 de euro, plus 190,58 euro pentru taxe notariale și dobânzi legale majorate cu două puncte procentuale. Hotărârea se referă și la proprietatea din San Sebastián. Instanța a revocat donația de 132.055 de euro pe care bărbatul o făcuse femeii, reprezentând jumătate din proprietate, și a dispus restituirea acesteia. Instanța a considerat aplicabilă revocarea donației deoarece beneficiarul a comis o infracțiune împotriva averii donatorului.

Bărbatul, care în timpul procesului a explicat că planul său era să locuiască cu acea femeie, locuiește acum singur în San Sebastián. „În prezent, locuiește singur, deși nu este alegerea lui”, se arată în hotărâre. Poate că fraza care rezumă cel mai bine întreaga poveste este cea pe care a rostit-o chiar el când își amintea acele zile de la Bruxelles: „Nu mi-am dat seama că a fost un noroc foarte suspect”.