Copilul de 9 ani al unor români din Marsilia a fost prins conducând periculos pe o stradă aglomerată. Tatăl lui stătea în dreapta

Polițiștii au avut parte de o mare surpriză când au oprit o maşină de lux care mergea periculos pe o stradă din Marsilia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un copil român în vârstă de 9 ani a fost prins la volanul unei maşini pe o stradă aglomerată din Marsilia, Franţa, în timp ce tatăl se afla pe scaunul din dreapta cu un alt copil în braţe.

Polițiștii din Marsilia au avut parte de o mare surpriză când au oprit o maşină de lux care mergea periculos pe Avenue du Prado din Marsilia, pentru că la volan se afla un băiețel de doar 9 ani, în timp ce tatăl său se afla pe scaunul din dreapta, relatează publicaţia La Provence.

Incidentul a avut loc vineri, 11 septembrie, în jurul orei 17:00, când un echipaj al Brigăzii Departamentale de Motociclete și Siguranță Rutieră (BMSRD), care patrula în arondismentul 8, a observat o maşinăs care mergea în zigzag și care lovea în mod repetat mașinile parcate pe marginea străzii.

Polițiștii francezi s-au apropiat de vehiculul cu număr de înmatriculare românesc şi au observat cu stupoare că la volan se afla un copil, fără centura de siguranţă pentru a ajunge mai uşor la pedale. Pe scaunul din dreapta se afla tatăl său având în braţe un alt copil mai mic decât cel aflat la volan.

Se pare că bărbatul îi oferea fiului său lecţii de condus, pentru că poliţiştii au observat că acesta îl ghida pe băiat ţinând volanul cu o mână. Poliţiştii care au intervenit au declarat că au reuşit să evite ce era mai rău, adică o coliziune majoră pe o stradă agomerată.

După ce au fost opriţi, tatăl a fost arestat pentru conducerea unui vehicul fără permis, complicitate şi instigare la săvârşirea infracţiunii. În buzunarul portierei poliţiştii au găsit şi un briceag.

Copilul în vârstă de 9 ani a fost încredinţat mamei, în timp ce tatăl său, un cetăţean român în vârstă de 53 de ani iniţial a fost eliberat, apoi a fost chemat la audieri şi a fost reţinut.

În ianuarie 2027, românul urmează să fie audiat în cadrul unei proceduri de recunoaştere a vinovăţiei.