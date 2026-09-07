Un român a murit în Italia în timp ce făcea un dispozitiv explozibil cu care voia să jefuiască bancomate

Trupurile celor doi bărbaţi au fost găsite în spatele unei vile care aparţine unui bărbat în vârstă de 77 de ani, cunoscut cu antecedente penale Sursă foto: Getty Images

Un român şi un italian au murit în urma unei explozii care a avut loc într-o zonă rurală în apropierea oraşului Andria, în Italia. Din primele cercetări a reieşit că victimele realizau un dispozitiv explozibil care se foloseşte de obicei pentru a sparge bancomatele băncilor şi ale oficiilor poştale.

Trupurile celor doi bărbaţi au fost găsite în spatele unei vile care aparţine unui bărbat în vârstă de 77 de ani, cunoscut cu antecedente penale şi despre care anchetatorii nu ştiu încă dacă are vreo legătură cu cele două victime, relatează presa din Italia.

Conform primelor investigații, cei doi bărbați au în jur de 40 de ani, unul este italian, originar dintr-un oraș din provincia Foggia, din sudul țării, a cărui dispariție fusese reclamată de familia sa, iar celălalt român, care locuiește în Andria de cel puțin 10 ani.

Identificarea a fost posibilă datorită unor elemente analizate de anchetatori, inclusiv amprente digitale și detalii distinctive, ca de exemplu un cercel. Confirmarea oficială a identităților celor doi bărbaţi se va realiza în urma autopsiei efectuate de profesorul Antonio De Donno la Policlinica din Bari. Aceste teste vor fi însoțite de teste medico-legale, dactiloscopice și genetice deja în curs de desfășurare, pe amprente digitale, ADN și alte elemente de identificare.

Principala ipoteză a anchetei este că cei doi manipulau material exploziv în momentul detonării fatale. Mai exact, este posibil să fi pregătit o așa-numită “marmotta”, un dispozitiv folosit în jafurile de la bancomatele băncilor și ale oficiilor poștale.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Trani își propune acum să reconstituie originea explozibilului și toate etapele care au precedat tragedia. Anchetatorii încearcă, de asemenea, să verifice deplasările unui Ford Kuga furat, găsit în apropierea proprietății, precum și să clarifice motivele pentru care cei doi bărbați se aflau în interiorul proprietății. Vila aparține unui bărbat în vârstă de 77 de ani, cu antecedente penale, dar anchetele nu au relevat nicio legătură dovedită între locația proprietarului și explozie.