Un român a reuşit să evadeze dintr-o închisoare din Veneţia în timp ce se făcea dezinsecție pentru ploșnițe

Românul a reuşit să evadeze din închisoarea de la Veneţia escaladând zidul perimetral. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român de 33 de ani a evadat dintr-o închisoare din Veneția, Italia. Acesta a profitat de faptul că deținuții erau mutaţi în cadrul unei operaţiuni de combatere a ploșnițelor. Bărbatul este căutat încă de autoritățile din Italia în colaborare cu forțele de poliție internaționale, care s-au mobilizat pentru a-l localiza și a-l captura pe evadat.

Din primele cercetări se pare că românul a reuşit să evadeze folodindu-se de o poartă defectă şi de lipsa de gardieni în timpul orelor de plimbare. Bărbatul a escaladat un zid perimetral înainte de a dispărea fără urmă; se pare că a evadat dintr-o zonă fără acoperiş, relatează Corriere della Sera.

Bărbatul român în vârstă de 33 de ani, aflat în arest preventiv pentru tâlhărie, nu a fost încă găsit după ce a evadat joi dimineață din penitenciarul Santa Maria Maggiore din Veneția, escaladând zidul perimetral. Deși probabil a avut un complice, rămâne greu de înțeles cum a reușit să părăsească incinta escaladând zidul fără a fi detectat.

„Acest episod este un semn al stării de colaps în care se află sistemul penitenciar, cauzată de supraaglomerare, de deficitul major de personal din cadrul poliției penitenciare și de starea precară a infrastructurii”, a afirmat Gennarino De Fazio, reprezentant al sindicatului poliției penitenciare Uil Fp. În ceea ce privește evadarea, Luana Zanella, liderul grupului Alianţa Verzilor şi de stânga din Camera Deputaților, a anunțat că va adresa o întrebare oficială ministrului Justiției, Carlo Nordio. „Gravitatea incidentului este amplificată de condițiile semnalate în interiorul penitenciarului: supraaglomerare, condiții de igienă deplorabile și deficit de personal”, a subliniat deputata. „Este vorba despre probleme critice bine cunoscute, însă nu par să existe planuri pentru îmbunătățirea adecvată a situației. Ministrul trebuie să răspundă la întrebarea noastră, să explice motivul acestei inacțiuni și să prezinte măsurile pe care intenționează să le adopte.”

Se presupune că, pentru a escalada zidul închisorii Santa Maria Maggiore, deținutul în vârstă de 33 de ani, care, potrivit informațiilor, lucra ilegal ca hamal în gara din Veneția, a profitat de o poartă defectă pentru a trece într-o altă curte de plimbare, un spațiu în aer liber, fără acoperiș, destinat recreerii zilnice. În acest context pare puţin probabilă ipoteza conform căreia procesul de exterminare a ploșnițelor, care a început în urmă cu câteva săptămâni, ar fi putut facilita evadarea, necesitând mutări frecvente între diverse zone ale unității.

De fapt, se pare că deținutul în vârstă de 33 de ani a reușit să ajungă într-o curte destinată activităților de lucru, unde prizonierii desfășoară sarcini în aer liber sub o supraveghere mai puțin strictă, și apoi s-a îndreptat spre zidul perimetral, pe care probabil l-a escaladat cu ajutorul unui dispozitiv sau al unui mijloc improvizat.

Autoritățile din Italia, în colaborare cu forțele de poliție internaționale, s-au mobilizat pentru a-l localiza și a-l captura pe evadat.