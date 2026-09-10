„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost”

Femeia vorbeşte despre visul unei vieţi mai bune în Occident care să prăbuşeşte pe zi ce trece. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

O româncă din Spania a devenit virală după mesajul postat în mediul online. Femeia vorbeşte despre visul unei vieţi mai bune în Occident care să prăbuşeşte pe zi ce trece. „Nu vă mutați în Spania pentru o viață mai bună ca angajat”, a transmis ea.

„Nu vă mutați în Spania pentru o viață mai bună ca angajat. Salariile nu au ținut pasul cu inflația, chiriile sunt extraordinar de scumpe, costul vieții a crescut foarte mult, iar a veni în Spania pentru un loc de muncă, gândindu-te că voi pune deoparte niște bani, se pare că nu mai este o realitate.

Taxele în Spania sunt înfiorătoare. Ca și companie, plătești 25% pe profit. Ca și autonomă, plătești începând cu 19% pe profit. Și nu vă spun cât poți plăti, pentru că nu vreau să vă demotivez”, a transmis femeia, pe TikTok.

Astfel, ea spune că „Spania nu mai e ce a fost”.

„Ca atare, vă place Spania? Spania este dincolo de mare, soare, cer albastru, palmieri, viață boemă. Spania, cum spun mulți dintre cei cu care stau eu de vorbă, nu mai e ce-a fost”, mai spune ea.