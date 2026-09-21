O româncă din Italia care a cheltuit banii fostului iubit la jocuri de noroc este acuzată de fraudă

Povestea dintre româncă şi italian ar fi început ca o relație romantică, apoi ar fi degenerat într-o serie de solicitări de bani, promisiuni și investiții care nu s-au concretizat niciodată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă de 30 de ani este judecată în Italia pentru fraudă, după ce fostul său partener, un italian de 55 de ani, a reclamat că a fost păcălit de aceasta să îi dea bani și bijuterii în valoare totală de 58.500 de euro, pe care ulterior i-ar fi cheltuit la jocuri de noroc.

Totul a început ca o relație romantică, iar potrivit acuzării aceasta ar fi degenerat într-o serie de solicitări de bani, promisiuni și investiții care nu s-au concretizat niciodată. Cazul este judecat în prezent la instanța din Torino, care vizează pe româncă, acuzată de fraudă în urma plângerii depuse de bărbatul italian cu care aceasta avusese o relație, relatează presa din Italia.

Conform Parchetului din Torino, pe parcursul a aproximativ șase luni, în perioada iunie- noiembrie 2022, femeia ar fi obținut în total 58.500 de euro, sub formă de numerar și bijuterii de familie, profitând de relația lor și invocând, de-a lungul timpului, diverse nevoi financiare. Se pare că solicitările au început cu nevoia de a ajuta o bunică bolnavă și de a achita unele datorii. Ulterior, au existat cereri de bani pentru achiziționarea unui restaurant la Torino și a unui teren. În privința restaurantului, cei doi au încheiat inclusiv un înscris sub semnătură privată, care ar fi trebuit să reprezinte baza unei viitoare activități economice desfășurate împreună.

Se pare că bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a continuat să-i ofere femeii sume de bani, dar şi bijuterii de familie, care au fost amanetate pentru a obține lichidități suplimentare. În plus, odată ce resursele financiare i-au fost epuizate, se pare că și relația a luat sfârșit.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale anchetei vizează destinația fondurilor. Potrivit acuzării, o parte semnificativă a banilor nu a fost utilizată în scopurile prezentate bărbatului, ci a fost cheltuită pe jocuri de noroc, mai exact, la aparate de joc și pariuri.

Apărarea, însă, a oferit o interpretare complet diferită a evenimentelor. Avocații româncei susțin că între cei doi se legase o relație romantică autentică și că bărbatul în vârstă de 55 de ani alesese în mod liber să-și sprijine financiar partenera. Conform acestei versiuni, o parte din fonduri reprezentau un împrumut, implicând obligația de restituire, în timp ce altele erau simple cadouri. De asemenea, apărarea susține că predarea bijuteriilor nu a fost rezultatul vreunei scheme frauduloase. Avocații femeii au mai susţinut că bărbatul era la curent cu dependența acesteia de jocurile de noroc și că, ocazional, chiar o însoțise în sălile de jocuri. De accea avocaţii apărării au argumentat că sumele de bani nu au fost obținute prin înșelăciune, ci au fost oferite cu acordul bărbatului. Potrivit apărării, relația dintre cei doi ar fi început într-un context contra cost, înainte de a evolua într-o relație autentică.

În urma plângerii, iniţial părțile ar fi ajuns la o înțelegere pentru a soluționa și aspectul financiar. Femeia s-ar fi angajat să restituie banii, însă, după efectuarea a două plăți a câte o mie de euro fiecare, ar fi dispărut. Astfel, cazul a ajuns în instanță. Femeia este acuzată de fraudă și, până în prezent, nu s-ar fi prezentat la termenele de judecată.

Următoarea audiere este programată pentru data de 26 noiembrie. Procesul va stabili dacă, în spatele acelei relații, a existat într-adevăr un plan menit să obțină bani sau, așa cum susține apărarea, a fost vorba despre o relație romantică în cadrul căreia sprijinul financiar a fost oferit voluntar.