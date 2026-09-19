Întâlnire istorică în ultimul teritoriu francez din America de Nord. Macron îl primește pe Carney la doar 25 de km de Canada

2 minute de citit Publicat la 23:34 19 Sep 2026 Modificat la 23:35 19 Sep 2026

Saint-Pierre-et-Miquelon este format din trei insule și are mai puțin de 6.000 de locuitori / foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a început sâmbătă o vizită de trei zile în Saint-Pierre-et-Miquelon, un mic teritoriu francez din America de Nord, aflat în largul insulei Newfoundland din Canada. Premierul canadian Mark Carney va efectua duminică o vizită oficială în arhipelag, într-un moment important pentru relațiile dintre Ottawa și Paris, scrie France24.

Saint-Pierre-et-Miquelon este format din trei insule și are mai puțin de 6.000 de locuitori. Teritoriul se află la aproximativ 25 de kilometri de Newfoundland și reprezintă singurul teritoriu francez din America de Nord.

Este prima vizită efectuată de Emmanuel Macron în arhipealg.

De altfel, ultima vizită a unui șef de stat francez a fost a lui François Hollande în 2014.

Macron și Mark Carne vor discuta despre consolidarea relațiilor dintre Franța și Canada, inclusiv în domenii precum energia, mineralele critice, industria aerospațială și tehnologiile avansate. Pe agendă se află și cooperarea în domeniul apărării și securității.

„Într-o lume marcată de revenirea la politica de putere, de tensiunile geopolitice și de noile forme de dependență, Franța și Canada au o ambiție comună: să colaboreze și cu toate țările care împărtășesc aceste valori, pentru a-și consolida capacitatea de a lua decizii și de a acționa independent”, a transmis președinția franceză.

Și biroul premierului canadian a transmis că relațiile dintre Canada și Franța se bazează pe o istorie comună, valori comune și un angajament ferm pentru construirea unei lumi mai sigure și mai prospere.

„Canada și Franța au mai mult decât o graniță. Împărtășim o istorie, valori comune și un angajament ferm de a construi o lume mai sigură și mai prosperă. Într-o lume incertă, președintele Macron și cu mine înțelegem importanța acestei relații”, se arată în comunicat.

Mai mult decât atât, întâlnirea are loc într-un moment important în care Canada încearcă să-și consolideze relațiile cu Europa, în contextul tensiunilor cu SUA.

Recent, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină primul „membru asociat” al UE.

Carney a salutat propunerea și și-a descris țara ca fiind „cea mai europeană dintre țările non-europene”.

Saint-Pierre-et-Miquelon, un teritoriu cu probleme economice și sociale

Saint-Pierre-et-Miquelon se confruntă cu probleme economice și sociale întâlnite în multe teritorii izolate din întreaga lume.

În Miquelon, autoritățile au început să mute treptat satul spre o zonă mai sigură, aflată la o altitudine mai mare, din cauza riscului tot mai mare de inundații și a creșterii nivelului mării. O a doua etapă a proiectului de relocare urmează să înceapă.

Populația este în scădere, decesele depășesc nașterile, iar tinerii pleacă să studieze în Franța continentală sau în Canada și, adesea, nu se mai întorc.

Cea mai mare lovitură a fost dată de prăbușirea industriei pescuitului după ce Canada a impus un moratoriu asupra pescuitului de cod, iar zona economică exclusivă a Franței s-a redus în urma unei hotărâri judecătorești.