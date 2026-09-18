Putin a preluat fabricile Nestlé și magazinele Auchan și i le-a dat unui general. Active de miliarde ajung la o firmă cu un angajat

Putin a preluat fabricile Nestlé și magazinele Auchan și i le-a dat unui general. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a preluat controlul asupra afacerilor Nestlé și Auchan din Rusia și le-a trecut în administrarea unei companii conduse de un general-maior din Ministerul rus de Interne. Este una dintre cele mai ample preluări de active ale unor companii europene făcute de Kremlin în ultimii doi ani. Printre activele vizate se numără șase fabrici Nestlé, cu aproximativ 7.000 de angajați, și rețeaua Auchan, care are peste 200 de magazine și aproximativ 30.000 de angajați în Rusia, potrivit The Telegraph și The Moscow Times.

Printr-un decret semnat joi, Putin a plasat activele rusești ale gigantului elvețian Nestlé și ale retailerului francez Auchan sub „administrare temporară” și a transferat controlul asupra lor către compania L.E.V. Management.

Firma care va administra active de miliarde de euro are, potrivit The Moscow Times, un singur angajat și un capital social de numai 15.000 de ruble. Cu doar o săptămână înainte de decretul lui Putin, la conducerea companiei a fost numit generalul-maior Andrei Kraiushkin, fost oficial de rang înalt în structurile Ministerului rus de Interne.

Decretul nu înseamnă, cel puțin formal, că Nestlé și Auchan și-au pierdut deja dreptul de proprietate asupra afacerilor. Companiile rămân proprietari pe hârtie, însă pierd controlul efectiv asupra activelor lor din Rusia, administrarea fiind preluată de firma desemnată de Kremlin.

Măsura vizează și activele din Rusia ale grupului francez de logistică FM Logistic, precum și fostele operațiuni Leroy Merlin, care funcționează în prezent sub numele Lemana Pro.

Șase fabrici Nestlé și sute de magazine Auchan trec sub noua administrare

Nestlé are șase fabrici în Rusia, unde produce, printre altele, cafea, hrană pentru animale și lapte praf pentru copii. Compania are aproximativ 7.000 de angajați în țară.

În 2021, ultimul an pentru care Nestlé a publicat astfel de date, vânzările sale din Rusia s-au ridicat la aproximativ două miliarde de franci elvețieni. La acel moment, Rusia reprezenta aproximativ 2% din vânzările totale ale grupului. Între timp, ponderea a scăzut la puțin peste 1%, potrivit estimărilor citate de The Telegraph, după ce compania și-a redus considerabil activitatea în țară.

Auchan, prezentă pe piața rusă de peste două decenii, operează aproximativ 230 de magazine și un business online și are în jur de 30.000 de angajați.

Toate aceste active ajung acum sub controlul L.E.V. Management.

Potrivit The Moscow Times, preluarea Nestlé și Auchan reprezintă unul dintre cele mai mari cazuri de preluare a unor afaceri deținute de investitori europeni de la începutul războiului din Ucraina și cea mai amplă astfel de operațiune cel puțin din 2024.

Nestlé spune că va încerca să-și apere drepturile

Nestlé a anunțat vineri că analizează situația și variantele pe care le are la dispoziție după decizia Kremlinului. Compania a transmis că va lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a-și proteja drepturile și pentru ca activitatea să poată continua, în special în interesul angajaților săi. Nestlé nu a precizat însă ce măsuri concrete intenționează să ia.

Acțiunile companiei au scăzut vineri după anunțul Kremlinului. The Telegraph notează că investitorii au reacționat la perspectiva ca Nestlé să piardă definitiv controlul asupra afacerii sale din Rusia.

Warren Ackerman, analist la Barclays, a apreciat că decizia Kremlinului crește semnificativ riscul ca Nestlé să-și piardă businessul din Rusia.

Alți analiști consideră însă că impactul financiar asupra întregului grup va fi relativ redus, pentru că Rusia mai reprezintă în prezent doar o mică parte din vânzările globale ale Nestlé.

Compania și-a suspendat cea mai mare parte a vânzărilor, importurile neesențiale, publicitatea și investițiile în Rusia, continuând însă să furnizeze produse alimentare considerate esențiale.

Kremlinul spune că Nestlé și Auchan provin din țări „neprietenoase”

Kremlinul a justificat decizia prin faptul că Nestlé și Auchan provin din state europene considerate de Moscova „neprietenoase”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că acesta a fost unul dintre factorii luați în calcul atunci când a fost luată decizia.

Peskov a susținut că aceste state sunt implicate activ în sprijinirea Ucrainei și le-a acuzat că ar fi implicate în acțiuni împotriva infrastructurii economice rusești. Afirmațiile reprezintă poziția oficială a Kremlinului.

Întrebat de ce tocmai L.E.V. Management a fost aleasă să preia administrarea activelor, Peskov a spus că firma „corespundea cel mai bine parametrilor necesari”.

Rusia a preluat și alte companii occidentale după începutul războiului

Rusia și-a extins puterea asupra activelor deținute de companii străine după invadarea Ucrainei în 2022. În 2023, Putin a semnat un decret care permite statului rus să plaseze sub administrare temporară active aparținând unor companii din țări pe care Moscova le consideră „neprietenoase”.

Mecanismul a mai fost folosit în cazul companiei franceze Danone și al producătorului danez de bere Carlsberg. În iulie 2023, afacerea Danone din Rusia, evaluată la aproximativ un miliard de euro, a fost trecută sub administrare temporară. Ulterior, ea a ajuns în mâinile unor persoane despre care The Moscow Times scrie că sunt apropiate de liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Tot în 2023 au fost preluate activele Carlsberg, iar în decembrie 2024 compania daneză și-a vândut participația la Baltika Breweries printr-o tranzacție cu managementul companiei.

În 2024, Kremlinul a plasat sub administrare temporară și fabrici de bere aparținând AB InBev și Anadolu Efes. Tot atunci, fabricile de electrocasnice Ariston și Bosch au fost preluate și transferate către Gazprom, potrivit The Moscow Times.

Anterior, autoritățile ruse interveniseră și asupra activelor companiilor energetice Fortum din Finlanda și Uniper din Germania.

Experiența companiilor care au trecut prin proceduri similare îi face pe analiști să considere că perspectivele pentru Nestlé sunt dificile.

Jon Cox, analist la Kepler Cheuvreux, citat de The Telegraph, spune că Nestlé ar putea rămâne fără controlul asupra activelor sale din Rusia pentru o perioadă lungă, iar o eventuală despăgubire ar putea să nu compenseze pierderile.